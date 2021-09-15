Актёр Дмитрий Журавлёв спел на бурятском языке







Актёр также разместил этот ролик на своей странице в Instagram. Видео он подписал пословицей на бурятском языке «hайн мориндо эзэн олон, hайн хγндэ нγхэр олон!» (У хорошего коня хозяев много, у хорошего человека – друзей).



Пользователи удивляются его пению:



«Сайн байна! Ничего себе! Думала, что за глюк в инсте. А нет, правда на бурятском поёт)) Браво»

«Очень красиво исполнил»

«Неожиданно и очень круто»

«Очень красиво исполнил»

«Ямар бэрхэ» (Какой молодец)

«Хороший голос»

«Браво».





Участница иркутской команды КВН «Раисы» Вера Гасаранова поделилась забавным видео в соцсети. На записи девушка говорит: «Тут некий Дмитрий Журавлёв заявляет, что он бурят. Сейчас мы это проверим».В ответ известный комик и актёр Дмитрий Журавлёв (проекты «Патриот», «Патриот 2», «Реальные пацаны» и т.д.) отвечает – «Я на самом деле бурят». Затем они вместе исполняют на бурятском языке популярную песню «Туруушын дуран» (Первая любовь).