Также в регионе состоится праздник коренных малочисленных народов
В Иркутской области началась подготовка к праздникам коренных народов в Жигаловском и Качугском районах. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
14 октября в посёлке Жигалово будут отмечать праздник «Шэнэ жэл» – Новый год по календарю прибайкальских бурят (0+). Мероприятие будет осуществляться в рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области».
С 26 по 27 ноября в Качугском районе в посёлке Анга пройдёт праздник коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Сияние Севера» (0+). В рамках мероприятия планируется провести конференцию, конкурсные выступления и традиционные спортивные состязания.
В Иркутской области прибайкальские буряты отметят Новый год
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