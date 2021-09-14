В Иркутской области прибайкальские буряты отметят Новый год

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также в регионе состоится праздник коренных малочисленных народов



В Иркутской области началась подготовка к праздникам коренных народов в Жигаловском и Качугском районах. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



14 октября в посёлке Жигалово будут отмечать праздник «Шэнэ жэл» – Новый год по календарю прибайкальских бурят (0+). Мероприятие будет осуществляться в рамках проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области».



С 26 по 27 ноября в Качугском районе в посёлке Анга пройдёт праздник коренных малочисленных народов Севера Иркутской области «Сияние Севера» (0+). В рамках мероприятия планируется провести конференцию, конкурсные выступления и традиционные спортивные состязания.

