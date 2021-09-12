Пострадавшие от паводков жители Бурятии получают компенсации

Зампред правительства Бурятии поручил оперативно оказывать помощь



В Бурятии продолжается работа по оказанию помощи населению, пострадавшему от паводков, сообщает пресс-служба правительства республики.



Дополнительные выплаты на общую сумму 5,56 млн рублей получат жители Кяхтинского района. Такое решение было поддержано в воскресенье, 12 сентября, на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.



- Температура воздуха уже снижается, поэтому помощь нужно оказывать оперативно. Мы будем держать этот вопрос на контроле, пока компенсации не получат абсолютно все пострадавшие. Вопрос держит на контроле лично глава Бурятии, - отметил зампред правительства Пётр Мордовской.



Эта сумма станет уже вторым траншем. Средства получат 77 человек – это жители посёлка Наушки и сёл Хоронхой и Усть-Кяхта.



Ранее материальная помощь перечислена 132 жителям Кяхтинского района на общую сумму 4,8 млн рублей. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в районе 27 августа.



В посёлке Наушки перечисления получили 34 человека по 10 тысяч рублей, шесть человек - по 100 тысяч рублей и один человек – 50 тысяч. В селе Хоронхой выплаты осуществлены 31 человеку по 10 тысяч рублей, 26 жителям - по 100 тысяч. В селе Усть-Кяхта материальную помощь получили 34 человека по 10 тысяч рублей.

