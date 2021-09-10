 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 сентября

09 сентября

Популярное

Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране

Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Общество, 
Конкурсанты выполняют задания, попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий

Лесные пожары пошли на спад. Специально отобранные парашютисты-десантники Авиалесоохраны и наземных лесных служб из 19 регионов России от Дальнего Востока до западных рубежей вступили в бой за звание «Лучший лесной пожарный-2021», сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Площадкой для сражения стало подмосковное Софрино, где Рослесхоз и Федеральная Авиалесоохрана» проводят VII всероссийский конкурс профессионального мастерства.

Для нашей страны, где лесной фонд составляет более 1 млрд 100 млн га, а это одна пятая площади всех лесов мира, лесопожарные профессии являются крайне важными.

Республику Бурятию, лесной фонд которой охватывает более 27 миллионов га, на всероссийском конкурсе представляет Виктор Филиппов. Он инструктор парашютно-пожарной группы учреждения Бурятии «Забайкальская база авиационной охраны лесов».


видео – ФБУ «Авиалесоохрана»

Конкурсанты соревнуются по уровню физической подготовки, знаниям в области лесопожарного дела, умениям владеть ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий.

Все этапы практических соревнований – преодоление шестиметровых наклонных бревен, пробежка по узким, чуть шире стопы доскам, перемещение по искусственным кочкам разной высоты с 20-литровым ранцевым огнетушителем за спиной, приближены к реальной обстановке. В реальности лесным пожарным приходится преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и сильно-пересеченной местности.

Большое внимание уделено умениям работать с ручным инструментом. Ведь в тушение реальных лесных пожаров значительный вклад вносит именно ручной труд, а тушение труднодоступных лесных пожаров, куда невозможно доставить наземную технику, проводится только ручным способом.

Строгое жюри внимательно оценивает не только скорость выполнения упражнений, но и точность до мельчайших деталей: завел бензопилу, не надев очки и каску, запустил мотопомпу, не залив в неё воду, перепрыгнул через наклонные бревна ниже положенной отметки – получил штрафные баллы…

- Я тщательно готовился к конкурсу, отрабатывал все этапы и оттачивал скорость. Думаю, что я неплохо прошел испытание, однако, были моменты, которые нужно доработать - поделился Виктор Филиппов после прохождения испытания. 

После турнира конкурсанты сразу разъедутся по регионам.

До конца сентября высокий риск пожаров сохраняет в 23 регионах России. Октябрь тоже спокойным не бывает. Парашютисты-десантники и работники наземных лесных служб продолжают борьбу с огнём и сегодня.

А всего в этом году, в том числе в экстремальной жаре, засухе и ветровой нагрузке, на заболоченных территориях, в каменистых россыпях, в горной местности и других сложных условиях лесные пожарные потушили на землях лесного фонда России почти 12 тысяч пожаров, сохранив от огня миллионы га бесценных лесных территорий. В Бурятии лесные службы в этом году потушили более 100 лесных пожаров, а также почти два месяца помогали в тушении пожаров Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.

Справка:

Лесные пожарные – это профессионально-подготовленные к борьбе с лесными пожарами работники лесного хозяйства, основная ударная сила для борьбы с огнем на лесных территориях страны.

Там, где есть дороги, работают специалисты наземных лесных пожарных станций и других наземных лесопожарных организаций. На труднодоступных и удалённых территориях лесные пожары тушат парашютисты-десантники Авиалесоохраны.

Огонь лесных пожаров – это одна из самых опасных и мощных сил в природе и борьба со стихией требует от лесных пожарных не только мужества, хорошей физической формы, но и специальных знаний и умений.

За время существования всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный» сделаны важные шаги по усилению требований к квалификации работников лесных пожарных служб системы лесного хозяйства. В период с 2015 по 2018 годы Минтрудом России приняты профессиональные стандарты для парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Авиалесоохраны и для работников наземных лесопожарных служб (работников наземных лесных пожарных станций).

конкурс лесные пожарные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии замедлилось падение заболеваемости COVID-19
В Бурятии замедлилось падение заболеваемости COVID-19
Общество, 10.09.2021
Число летальных исходов от коронавируса приблизилось к отметке «1800»
В Бурятии убрали две свалки на Байкальской территории
В Бурятии убрали две свалки на Байкальской территории
Общество, 10.09.2021
На свалки в прокуратуру пожаловались местные жители
Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране
Общество, 10.09.2021
Конкурсанты выполняют задания, попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий
Чита примет чемпионат края по практической стрельбе
Чита примет чемпионат края по практической стрельбе
Общество, 10.09.2021
В соревнованиях примут участие силовики и члены региональной федерации
В Улан-Удэ сегодня ожидается дождь
В Улан-Удэ сегодня ожидается дождь
Общество, 10.09.2021
Воздух прогреется до +19
Всероссийские филармонические сезоны вернутся в Улан-Удэ
Всероссийские филармонические сезоны вернутся в Улан-Удэ
Общество, 09.09.2021
Жители Бурятии услышат музыку Татьяны Гринденко и Владимира Мартынова
В Чите стартует месячник большого футбола
В Чите стартует месячник большого футбола
Общество, 09.09.2021
В городе пройдут матчи олимп-первенства России
В Иркутской области объявлены итоги праздника народов Севера
В Иркутской области объявлены итоги праздника народов Севера
Общество, 09.09.2021
Мероприятие проводилось онлайн в трёх конкурсных номинациях
В Бурятии военные завершили подготовку к учению «Селенга»
В Бурятии военные завершили подготовку к учению «Селенга»
Общество, 09.09.2021
Антитеррористическое учение пройдёт в Монголии
В Чите в День трезвости пройдут уличные акции
В Чите в День трезвости пройдут уличные акции
Общество, 09.09.2021
Будет запрещена продажа алкогольной продукции
В Иркутской области отметили день рождения святителя Иннокентия
В Иркутской области отметили день рождения святителя Иннокентия
Общество, 09.09.2021
К праздничным мероприятиям присоединилась делегация из Калифорнии
В Бурятии построят центр активного долголетия
В Бурятии построят центр активного долголетия
Общество, 09.09.2021
В реализации проекта примет участие корпорация развития Дальнего Востока и Арктики
В Чите состоится чемпионат края по летнему биатлону
В Чите состоится чемпионат края по летнему биатлону
Общество, 09.09.2021
Также будет проведено первенство у юниоров и юниорок
В Иркутской области садят новые леса
В Иркутской области садят новые леса
Общество, 09.09.2021
Вместо сгоревшего леса появятся стройные ряды новых деревьев

В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков улиц
В Улан-Удэ выбрали лучших уборщиков улиц
Общество, 09.09.2021
Победители награждены денежной премией

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^