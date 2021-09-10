Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране







видео – ФБУ «Авиалесоохрана»





Конкурсанты соревнуются по уровню физической подготовки, знаниям в области лесопожарного дела, умениям владеть ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий.



Все этапы практических соревнований – преодоление шестиметровых наклонных бревен, пробежка по узким, чуть шире стопы доскам, перемещение по искусственным кочкам разной высоты с 20-литровым ранцевым огнетушителем за спиной, приближены к реальной обстановке. В реальности лесным пожарным приходится преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и сильно-пересеченной местности.



Большое внимание уделено умениям работать с ручным инструментом. Ведь в тушение реальных лесных пожаров значительный вклад вносит именно ручной труд, а тушение труднодоступных лесных пожаров, куда невозможно доставить наземную технику, проводится только ручным способом.



Строгое жюри внимательно оценивает не только скорость выполнения упражнений, но и точность до мельчайших деталей: завел бензопилу, не надев очки и каску, запустил мотопомпу, не залив в неё воду, перепрыгнул через наклонные бревна ниже положенной отметки – получил штрафные баллы…





- Я тщательно готовился к конкурсу, отрабатывал все этапы и оттачивал скорость. Думаю, что я неплохо прошел испытание, однако, были моменты, которые нужно доработать - поделился Виктор Филиппов после прохождения испытания.



После турнира конкурсанты сразу разъедутся по регионам.



До конца сентября высокий риск пожаров сохраняет в 23 регионах России. Октябрь тоже спокойным не бывает. Парашютисты-десантники и работники наземных лесных служб продолжают борьбу с огнём и сегодня.



А всего в этом году, в том числе в экстремальной жаре, засухе и ветровой нагрузке, на заболоченных территориях, в каменистых россыпях, в горной местности и других сложных условиях лесные пожарные потушили на землях лесного фонда России почти 12 тысяч пожаров, сохранив от огня миллионы га бесценных лесных территорий. В Бурятии лесные службы в этом году потушили более 100 лесных пожаров, а также почти два месяца помогали в тушении пожаров Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.



Справка:



Лесные пожарные – это профессионально-подготовленные к борьбе с лесными пожарами работники лесного хозяйства, основная ударная сила для борьбы с огнем на лесных территориях страны.



Там, где есть дороги, работают специалисты наземных лесных пожарных станций и других наземных лесопожарных организаций. На труднодоступных и удалённых территориях лесные пожары тушат парашютисты-десантники Авиалесоохраны.



Огонь лесных пожаров – это одна из самых опасных и мощных сил в природе и борьба со стихией требует от лесных пожарных не только мужества, хорошей физической формы, но и специальных знаний и умений.



За время существования всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный» сделаны важные шаги по усилению требований к квалификации работников лесных пожарных служб системы лесного хозяйства. В период с 2015 по 2018 годы Минтрудом России приняты профессиональные стандарты для парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Авиалесоохраны и для работников наземных лесопожарных служб (работников наземных лесных пожарных станций).





Лесные пожары пошли на спад. Специально отобранные парашютисты-десантники Авиалесоохраны и наземных лесных служб из 19 регионов России от Дальнего Востока до западных рубежей вступили в бой за звание «Лучший лесной пожарный-2021», сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».Площадкой для сражения стало подмосковное Софрино, где Рослесхоз и Федеральная Авиалесоохрана» проводят VII всероссийский конкурс профессионального мастерства.Для нашей страны, где лесной фонд составляет более 1 млрд 100 млн га, а это одна пятая площади всех лесов мира, лесопожарные профессии являются крайне важными.Республику Бурятию, лесной фонд которой охватывает более 27 миллионов га, на всероссийском конкурсе представляет Виктор Филиппов. Он инструктор парашютно-пожарной группы учреждения Бурятии «Забайкальская база авиационной охраны лесов».