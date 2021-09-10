Лесной пожарный из Бурятии борется за звание лучшего в стране

Лесные пожары пошли на спад. Специально отобранные парашютисты-десантники Авиалесоохраны и наземных лесных служб из 19 регионов России от Дальнего Востока до западных рубежей вступили в бой за звание «Лучший лесной пожарный-2021», сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
Площадкой для сражения стало подмосковное Софрино, где Рослесхоз и Федеральная Авиалесоохрана» проводят VII всероссийский конкурс профессионального мастерства.
Для нашей страны, где лесной фонд составляет более 1 млрд 100 млн га, а это одна пятая площади всех лесов мира, лесопожарные профессии являются крайне важными.
Республику Бурятию, лесной фонд которой охватывает более 27 миллионов га, на всероссийском конкурсе представляет Виктор Филиппов. Он инструктор парашютно-пожарной группы учреждения Бурятии «Забайкальская база авиационной охраны лесов».
видео – ФБУ «Авиалесоохрана»
Конкурсанты соревнуются по уровню физической подготовки, знаниям в области лесопожарного дела, умениям владеть ручным инструментом (бензопилами и мотопомпами, ранцевыми лесными огнетушителями), попутно перемещаясь по сложной полосе препятствий.
Все этапы практических соревнований – преодоление шестиметровых наклонных бревен, пробежка по узким, чуть шире стопы доскам, перемещение по искусственным кочкам разной высоты с 20-литровым ранцевым огнетушителем за спиной, приближены к реальной обстановке. В реальности лесным пожарным приходится преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и сильно-пересеченной местности.
Большое внимание уделено умениям работать с ручным инструментом. Ведь в тушение реальных лесных пожаров значительный вклад вносит именно ручной труд, а тушение труднодоступных лесных пожаров, куда невозможно доставить наземную технику, проводится только ручным способом.
Строгое жюри внимательно оценивает не только скорость выполнения упражнений, но и точность до мельчайших деталей: завел бензопилу, не надев очки и каску, запустил мотопомпу, не залив в неё воду, перепрыгнул через наклонные бревна ниже положенной отметки – получил штрафные баллы…
Все этапы практических соревнований – преодоление шестиметровых наклонных бревен, пробежка по узким, чуть шире стопы доскам, перемещение по искусственным кочкам разной высоты с 20-литровым ранцевым огнетушителем за спиной, приближены к реальной обстановке. В реальности лесным пожарным приходится преодолевать лесные завалы, заболоченные территории, ручьи и реки, передвигаться в условиях горной и сильно-пересеченной местности.
Большое внимание уделено умениям работать с ручным инструментом. Ведь в тушение реальных лесных пожаров значительный вклад вносит именно ручной труд, а тушение труднодоступных лесных пожаров, куда невозможно доставить наземную технику, проводится только ручным способом.
Строгое жюри внимательно оценивает не только скорость выполнения упражнений, но и точность до мельчайших деталей: завел бензопилу, не надев очки и каску, запустил мотопомпу, не залив в неё воду, перепрыгнул через наклонные бревна ниже положенной отметки – получил штрафные баллы…
- Я тщательно готовился к конкурсу, отрабатывал все этапы и оттачивал скорость. Думаю, что я неплохо прошел испытание, однако, были моменты, которые нужно доработать - поделился Виктор Филиппов после прохождения испытания.
После турнира конкурсанты сразу разъедутся по регионам.
До конца сентября высокий риск пожаров сохраняет в 23 регионах России. Октябрь тоже спокойным не бывает. Парашютисты-десантники и работники наземных лесных служб продолжают борьбу с огнём и сегодня.
А всего в этом году, в том числе в экстремальной жаре, засухе и ветровой нагрузке, на заболоченных территориях, в каменистых россыпях, в горной местности и других сложных условиях лесные пожарные потушили на землях лесного фонда России почти 12 тысяч пожаров, сохранив от огня миллионы га бесценных лесных территорий. В Бурятии лесные службы в этом году потушили более 100 лесных пожаров, а также почти два месяца помогали в тушении пожаров Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.
Справка:
Лесные пожарные – это профессионально-подготовленные к борьбе с лесными пожарами работники лесного хозяйства, основная ударная сила для борьбы с огнем на лесных территориях страны.
Там, где есть дороги, работают специалисты наземных лесных пожарных станций и других наземных лесопожарных организаций. На труднодоступных и удалённых территориях лесные пожары тушат парашютисты-десантники Авиалесоохраны.
Огонь лесных пожаров – это одна из самых опасных и мощных сил в природе и борьба со стихией требует от лесных пожарных не только мужества, хорошей физической формы, но и специальных знаний и умений.
За время существования всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный» сделаны важные шаги по усилению требований к квалификации работников лесных пожарных служб системы лесного хозяйства. В период с 2015 по 2018 годы Минтрудом России приняты профессиональные стандарты для парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Авиалесоохраны и для работников наземных лесопожарных служб (работников наземных лесных пожарных станций).
После турнира конкурсанты сразу разъедутся по регионам.
До конца сентября высокий риск пожаров сохраняет в 23 регионах России. Октябрь тоже спокойным не бывает. Парашютисты-десантники и работники наземных лесных служб продолжают борьбу с огнём и сегодня.
А всего в этом году, в том числе в экстремальной жаре, засухе и ветровой нагрузке, на заболоченных территориях, в каменистых россыпях, в горной местности и других сложных условиях лесные пожарные потушили на землях лесного фонда России почти 12 тысяч пожаров, сохранив от огня миллионы га бесценных лесных территорий. В Бурятии лесные службы в этом году потушили более 100 лесных пожаров, а также почти два месяца помогали в тушении пожаров Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.
Справка:
Лесные пожарные – это профессионально-подготовленные к борьбе с лесными пожарами работники лесного хозяйства, основная ударная сила для борьбы с огнем на лесных территориях страны.
Там, где есть дороги, работают специалисты наземных лесных пожарных станций и других наземных лесопожарных организаций. На труднодоступных и удалённых территориях лесные пожары тушат парашютисты-десантники Авиалесоохраны.
Огонь лесных пожаров – это одна из самых опасных и мощных сил в природе и борьба со стихией требует от лесных пожарных не только мужества, хорошей физической формы, но и специальных знаний и умений.
За время существования всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный» сделаны важные шаги по усилению требований к квалификации работников лесных пожарных служб системы лесного хозяйства. В период с 2015 по 2018 годы Минтрудом России приняты профессиональные стандарты для парашютистов-пожарных и десантников-пожарных Авиалесоохраны и для работников наземных лесопожарных служб (работников наземных лесных пожарных станций).