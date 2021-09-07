В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч

В больницах становится больше госпитализированных пациентов с коронавирусом
По данным управления Роспотребнадзора, коронавирус за последние сутки выявили у 82 жителей Бурятии. Это на два случая меньше, чем днём ранее.
Заболеваемость по-прежнему спадает медленными темпами. Так, если вчера заболели 82 человека, позавчера их было 84, до этого 86, 90, 89, 88, 90, 92, 91, 93, 95, 99, 96, 95, 96 и т.д. 21 августа заболеваемость впервые с начала лета опустилась ниже отметки «100», а ниже отметки «90» - 1 сентября (ранее такие цифры ранее были в конце мая).
На утро 7 сентября общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии с начала пандемии преодолело отметку «57 тысяч» и достигло 57 023. Из них 49% (27 786) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели за всё время от коронавируса 49 208 жителей Бурятии. Накануне выписали из больниц 23 пациента, ещё 44 человек дополнительно сняли с наблюдения.
За минувшие сутки зафиксирован один летальный исход среди больных ковидом. Известно, что умершему было больше 65 лет.
С начала пандемии от коронавируса в Бурятии скончались 1789 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 350 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 11 человек больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 42 пациента, из них старше 65 лет 27 человек. На ИВЛ – 26 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 442 койки: занято – 350, свободно – 92 койки. Занятость коечного фонда составляет 79 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1025 человек. За сутки таких больных стало меньше на 10 пациентов.
На данный момент завершили вакцинацию от коронавируса 271 843 человек. Это почти 63% от плана – всего до 1 октября необходимо привить 431 580 человек жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 сентября в Бурятии возобновляется работа ночных клубов для вакцинированных посетителей. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия».
Зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции Пётр Мордовской на днях заявил: «Выйти из режима ограничений хотят все. Риски ещё есть, и риски высокие, поэтому меры профилактики соблюдать необходимо».
В Бурятии число случаев COVID-19 превысило 57 тысяч
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