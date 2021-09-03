Зампред правительства Бурятии: «Выйти из режима ограничений хотят все»

Власть, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

За прошедшие сутки мобильные группы составили 118 протоколов



В каждом районе Бурятии работают мобильные группы по контролю за соблюдением профилактических мер. За весь период работы, с апреля 2020 года, они охватили проверками 168 529 объектов торговли, общепита, сферы услуг, общественного транспорта, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В составе мобильных групп работают государственные и муниципальные служащие, сотрудники МВД, Росгвардии и государственной противопожарной службы. В рейдах участвуют и санитарные врачи.



- Мобильные группы работают не только в Улан-Удэ, но и во всех районах республики. Выявляют, к сожалению, нарушения антиковидных требований: на общественном транспорте, в организациях общепита, туризма и т.д. В прошедшие сутки составлено 118 протоколов в отношении нарушителей. К счастью, большинство жителей республики, предприниматели понимают и заботятся о своём здоровье и здоровье окружающих, так как выйти из режима ограничений хотят все. Риски ещё есть, и риски высокие, поэтому меры профилактики соблюдать необходимо, - отметил зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции Пётр мордовской.



Сегодня ежесуточный прирост заболеваемости составил 89 случаев. Это в три раза меньше показателя в пик заболеваемости в третью волну. Комплекс профилактических мероприятий также позволил сократить коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в семь раз. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 443 койки.







