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В Бурятии снижается суточный прирост COVID-19

В Бурятии снижается суточный прирост COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
План вакцинации выполнен больше чем на 60%

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 84 жителей. Из них в Улан-Удэ 44.

Суточный прирост заболевших COVID-19 вновь снизился. Для сравнения, если вчера заболели 84 человека, позавчера их было 86, до этого 90, 89, 88, 90, 92, 91, 93, 95, 99, 96, 95, 96 и т.д. 21 августа заболеваемость впервые с начала лета опустилась ниже отметки «100», а ниже отметки «90» - 1 сентября (ранее такие цифры были в конце мая).

Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 56 941 случай заражений. Из них 49% (27 741) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели от ковида за всё время 49 185 человек. Накануне выписали из больниц 10 вылечившихся пациентов, ещё 25 человек дополнительно сняли с наблюдения.

Скончались за сутки трое больных коронавирусом. Их точный возраст и пол не раскрывается, оперштаб сообщает только, что двое были младше 65 лет, один - старше этого возраста.

За всё время от коронавируса в Бурятии скончались 1788 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 339 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на четыре человека больше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находится 45 пациентов. Из них старше 65 лет только 27 человек. На ИВЛ – 26 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 427 койки: занято – 339, свободно – 88 коек. Занятость коечного фонда составляет 79 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1035 человек.

Число контактных лиц на сегодня – 6934 человек (днём ранее было более семи тысяч человек).

В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса 270 360 человек. Это 62% от плана – всего до 1 октября планируется привить 431 580 жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 сентября в Бурятии возобновляется работа ночных клубов для вакцинированных посетителей. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия».

Зампред правительства Бурятии, руководитель оперштаба по профилактике коронавирусной инфекции Пётр Мордовской на днях заявил: «Выйти из режима ограничений хотят все. Риски ещё есть, и риски высокие, поэтому меры профилактики соблюдать необходимо».


коронавирус профилактика

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