На чемпионате России продолжают борьбу два боксёра из Бурятии
В эти дни в Кемерово проходит чемпионат России по боксу среди мужчин 19-40 лет. В чемпионате принимают участие около 400 спортсменов из 60 регионов страны, в том числе из Бурятии. Вчера завершились четвертьфинальные бои, и сегодня определятся финалисты чемпионата. Бои проходят в 13 весовых категориях.
В полуфинале в весовой категории до 51 кг Баиру Батлаеву из Бурятии предстоит боксировать против двукратного чемпиона России Василия Егорова.
В весовой категории до 54 кг Альберт Гатауллин одержал победу над Алексеем Хановым из Крыма в ¼. Тем самым он обеспечил себе медаль чемпионата, сообщили в минспорта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году на мужском чемпионате России, который проходил в Оренбурге, бурятские спортсмены остались без медалей.
В 2019 году чемпионат России по боксу проходил в Самаре. Тогда призёром стал Георгий Кушиташвили. Он завоевал серебряную медаль, уступив в финале Имаму Хатаеву из Чечни. На нынешний чемпионат страны Георгий поначалу был заявлен, но в итоге его не допустили до турнира. Всё из-за приговора суда спортсмену и «бана» от федерации бокса России, который действует до 10 сентября 2022 года включительно.
Боксёр из Бурятии обеспечил медаль чемпионата России
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