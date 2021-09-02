В Улан-Удэ повышается уровень Селенги









- Более 1000 домов в СОНТ «Судостроитель» и по улице Урожайная защитили благодаря защитной насыпи протяжённостью два км, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Насыпь состоит из бутового камня и песчано-гравийной смеси высотой 2,80 м., шириной 4,4 м. и общей протяжённостью почти 2,5 тысячи метров.

