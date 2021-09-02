В Улан-Удэ повышается уровень Селенги

Уровень воды в реке Селенга по состоянию на 12 часов составляет 265 см, сообщила администрация Улан-Удэ. Этот показатель на три сантиметра выше того, что был утром.
Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки Селенга поднялась сразу на 19 сантиметров. В некоторых жилых домах вода поднялась выше уровня пола, во многих затоплены подвалы. Сегодня с утра мэр Улан-Удэ ввёл режим ЧС в границах СОНТ «Судостроитель», а также в СНТ «Весна».
В обед режим ЧС регионального значения ввели уже на республиканском уровне.
- Сегодня, 2 сентября, прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. По итогам заседания принято решение об установлении на территории Бурятии режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ в связи со сложившейся паводковой обстановкой, - сообщили в правительстве Бурятии.
На данный момент в пункте временного размещения в СНТ «Родник» находится одна семья из пяти человек, сообщили в мэрии.
Для жителей Левобережья подготовлен пункт сбора возле участков ДК «Заречный» - там жителей будут ждать автобусы.
Комбинат по благоустройству и подрядчики круглосуточно проводят работы по дамбированию и отсыпке низменных участков.
На улице Судоремонтная на Левом берегу отсыпали низменный участок.
Работы на этом участке ведутся вторую ночь подряд – за прошедшую ночь больше всего грунта с суглинком было отсыпано на ул. Судоремонтная, Окинская, Привольная, Оронгойская.
Работы по отсыпке ведутся в ночное время, чтобы спецтехника не стояла днём в пробках, и не создавала пробки на центральных дорогах.
- Более 1000 домов в СОНТ «Судостроитель» и по улице Урожайная защитили благодаря защитной насыпи протяжённостью два км, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.
Насыпь состоит из бутового камня и песчано-гравийной смеси высотой 2,80 м., шириной 4,4 м. и общей протяжённостью почти 2,5 тысячи метров.