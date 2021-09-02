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В Улан-Удэ повышается уровень Селенги

В Улан-Удэ повышается уровень Селенги
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В пункт временного размещения приехала первая семья

Уровень воды в реке Селенга по состоянию на 12 часов составляет 265 см, сообщила администрация Улан-Удэ. Этот показатель на три сантиметра выше того, что был утром.

Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие сутки Селенга поднялась сразу на 19 сантиметров. В некоторых жилых домах вода поднялась выше уровня пола, во многих затоплены подвалы. Сегодня с утра мэр Улан-Удэ ввёл режим ЧС в границах СОНТ «Судостроитель», а также в СНТ «Весна».

В обед режим ЧС регионального значения ввели уже на республиканском уровне.

- Сегодня, 2 сентября, прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. По итогам заседания принято решение об установлении на территории Бурятии режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ в связи со сложившейся паводковой обстановкой, - сообщили в правительстве Бурятии.

На данный момент в пункте временного размещения в СНТ «Родник» находится одна семья из пяти человек, сообщили в мэрии.

Для жителей Левобережья подготовлен пункт сбора возле участков ДК «Заречный» - там жителей будут ждать автобусы.

Комбинат по благоустройству и подрядчики круглосуточно проводят работы по дамбированию и отсыпке низменных участков.

На улице Судоремонтная на Левом берегу отсыпали низменный участок.

Работы на этом участке ведутся вторую ночь подряд – за прошедшую ночь больше всего грунта с суглинком было отсыпано на ул. Судоремонтная, Окинская, Привольная, Оронгойская.

Работы по отсыпке ведутся в ночное время, чтобы спецтехника не стояла днём в пробках, и не создавала пробки на центральных дорогах.



- Более 1000 домов в СОНТ «Судостроитель» и по улице Урожайная защитили благодаря защитной насыпи протяжённостью два км, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.

Насыпь состоит из бутового камня и песчано-гравийной смеси высотой 2,80 м., шириной 4,4 м. и общей протяжённостью почти 2,5 тысячи метров.
уровень воды Селенга подтопление

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