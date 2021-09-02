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В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводка

В Бурятии ввели режим ЧС из-за паводка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Подтопление зафиксировано в четырёх районах республики, а также в Улан-Удэ

В Бурятии введён режим ЧС регионального характера, сообщили в правительстве республики.

- Сегодня, 2 сентября, прошло внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского. По итогам заседания принято решение об установлении на территории Бурятии режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального уровня реагирования в границах Кяхтинского, Селенгинского, Иволгинского, Тарбагатайского районов и Улан-Удэ в связи со сложившейся паводковой обстановкой, - говорится в сообщении правительства республики.

В Кяхтинском районе с 24 августа в посёлке Наушки зарегистрирован выход грунтовых вод в подпольях 125 домов на улицах Рабочая, Пограничная, Деповская, Петля. Всего зарегистрировано подтопление поверхностными водами 220 придомовых участков, 86 домов в Наушках, Хоронхое и Усть-Кяхте.

Району выделят 4,2 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим.

В Селенгинском районе обильные осадки привели к осложнению паводковой обстановки. Поднялся уровень воды в реках Темник, Цаган-Гол, Селенга. Произошёл размыв береговой линии реки Темник и дорожного полотна. Повреждены элементы моста через реку Темник автодороги местного значения Ташир-Удунга.

Подъём уровня воды в реке Цаган-Гол в селе Гусиное Озеро привёл к подтоплению придомовых территорий 15 жилых домов, в восьми из них вода выступила в подвалах.

Повышение уровня воды озера Торма привело к угрозе подтопления жилых домов села Селендума.

Район получит 3,6 млн рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи пострадавшим. Также выделят средства на восстановление полотна автодороги Ташир-Удунга и повреждённых элементов моста через реку Темник, на частичное восстановление береговой линии и устройство защитной насыпи от затопления водами Торма и отсыпке низменных участков от затопления водами реки Цаган-Гол в сельском поселении «Гусиное озеро».

Продолжается круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Селенга.

В Улан-Удэ завершились работы по берегоукреплению и сооружению защитной насыпи. На эти цели было выделено 23 млн рублей из республиканского и местного бюджетов. Насыпь состоит из бутового камня и песчано-гравийной смеси высотой 2,8 м, шириной 4,4 м. и общей протяжённостью почти 2,5 тысячи метров. С помощью защитной насыпи уровень берега удалось поднять почти на два метра.

Также проведена отсыпка и поднятие низменных участков, грунтовых дорог и проезжих частей. Отсыпаны улица Кипрейная в микрорайоне Тулунжа, улица Сельская и Судоремонтная, где фиксировался выход речной воды и существовала проблема подъезда к жилым домам.

В связи с паводковой ситуацией продолжается бесплатный подвоз воды в микрайоне Левый берег по 19 пунктам. Ещё одна машина курсирует в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Для размещения жителей будут организованы 15 пунктов временного размещения на базе двух загородных оздоровительных лагерей и гостиниц с горячим питанием.

Как сообщал «Байкал-Daily», уровень воды в Селенге в Улан-Удэ за сутки вырос сразу на 19 сантиметров. Сегодня с утра в двух подтопленных садовых товариществах мэр Улан-Удэ ввёл режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Режим ЧС введён в границах СОНТ «Судостроитель»: ул. Каютная, Железная, Якорная, Морская, Иллюминаторная, а также в СНТ «Весна» - в тех жилых домах, где вода поднялась выше пола.


режим ЧС паводок

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