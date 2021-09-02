В Улан-Удэ ввели режим ЧС в подтапливаемых садовых товариществах

Вода в некоторых домах поднялась выше пола



Уровень воды в Селенге в Улан-Удэ за сутки вырос сразу на 19 сантиметров и составил 262 см. Вода вышла на пойму на 32 сантиметра. Отметим, критической отметкой в реке Селенга считается 330 см.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, согласно которому с 8 часов утра 2 сентября введён режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Режим ЧС введён в границах СОНТ «Судостроитель»: ул. Каютная, Железная, Якорная, Морская, Иллюминаторная, а также в СНТ «Весна» - в тех жилых домах, где вода поднялась выше пола.



- 11 июня мы ввели режим повышенной готовности. Сейчас ситуация более тревожная. За вчерашний день река поднялась на 11 сантиметров, за ночь ещё на 8. Сегодня уровень - 262 см, слой выхода на пойму 32 см. Вода затопила многие прибрежные участки и восемь домов. Сложная ситуация в СНТ «Черёмушки», СОНТ «Судостроитель». Сейчас идёт обход домов, окажем помощь маломобильным гражданам. На Левобережье организовано круглосуточное дежурство специалистов управления по ЧС, - сообщил Игорь Шутенков.



Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель мэра Олег Екимовский.



Специалисты администрации Улан-Удэ провели обход 4415 домов. Информирование населения о складывающейся обстановке и принятия мер по сохранению личного имущества продолжается.



Комитет городского хозяйства совместно с МУП «Водоканал» продолжит контроль за качеством питьевой воды и её подвозом в зоне затопления. После схода воды будет проведено обеззараживание подтопленных территорий.



Также будет организован контроль за проведением аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, в том числе касающихся вопросов электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, а также берегоукрепления, с привлечением ресурсоснабжающих и подрядных организаций.



Управление по ЧС продолжает оповещение населения о возможном подтоплении. Для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ решается вопрос с владельцами лодок. Также будет организована доставка продовольствия и питьевой воды населению, оставшемуся в зоне затопления.



Приводят в готовность транспортные средства для эвакуации населения, сообщили в пресс-службе мэрии.



Специалисты предупреждают, что в ближайшие сутки подъём уровня воды на Селенге продолжится.







