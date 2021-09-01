В Бурятии суточный прирост заражений COVID-19 опустился до 90

За минувшие сутки не умер ни один больной коронавирусом
В Бурятии суточный прирост заражений коронавирусом опустился до 90. Именно у стольких жителей выявили COVID-19 накануне, в последний день лета.
Заболеваемость в последние дни держится примерно на одном уровне. Так, если вчера заболели 90 человек, позавчера их было 92, до этого 91, 93, 95, 99, 96, 95, 96 и т.д. Суточный прирост опустился ниже отметки «100» 21 августа (до этого такие показатели фиксировались только в начале лета). Отметку же в более чем 90 случаев Бурятия преодолела в конце мая, а затем как раз начала разрастаться третья волна коронавируса, ныне успешно преодолённая.
Всего с начала пандемии в Бурятии подтверждено 56 504 случая заражения. Из них 49% (27 544) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 49 040 жителей Бурятии. Накануне выписались из больниц 20 пациентов, ещё 56 человек дополнительно сняли с наблюдения.
За последние сутки нет умерших среди больных коронавирусом. Ситуация со смертностью в последнее время заметно улучшилась – это уже второй день за неделю, когда нет летальных исходов.
За всё время коронавирус унёс жизни 1777 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 394 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Столько же было и днём ранее.
В отделениях реанимации находятся 49 пациентов. За сутки их стало меньше на три человека. 27 больных из реанимации старше 65 лет. На ИВЛ – 25 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 508 коек: занято – 394, свободно – 114 коек. Занятость коечного фонда составляет 77 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1089 человек.
На данный момент завершили вакцинацию 263 741 жителя Бурятии. До 1 октября планируется привить 431 580 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях руководитель управления Роспотребнадзора – главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям. В обращении он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом, хоть и стабилизировалась, но остаётся хрупкой.
Предприятия общественного питания Бурятии просят снять ограничения для вакцинированных жителей.
В Бурятии суточный прирост заражений COVID-19 опустился до 90
Общество, Фото:
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