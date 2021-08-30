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Главный санврач Бурятии: «Ситуация ещё остаётся хрупкой»

Главный санврач Бурятии: «Ситуация ещё остаётся хрупкой»
Власть,  Фото:управдение Роспотребнадзора
В Бурятии пытаются достигнуть нужной иммунной прослойки

Руководитель управления Роспотребнадзора – главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям в преддверии 1 сентября. В обращении он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом, хоть и стабилизировалась, но остаётся хрупкой.

- Уважаемые земляки! Прежде всего я хочу поздравить с началом нового учебного года педагогов, учащихся и родителей. Пусть грядущий учебный год принесет каждому полезные знания, новые успехи и достижения! Искренне желаю всем крепкого здоровья и радостного настроения! На сегодняшний день у нас в республике мы наблюдаем стабильную эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости COVID-19. Нам стоило больших усилий достигнуть таких результатов. А ведь ещё совсем недавно ситуация была очень сложной: коечный фонд был переполнен, большое количество тяжелых больных, и на амбулаторном лечении. Введенные ограничительные меры дали свой должный эффект. Сегодня ряд ограничений смягчены, но успокаиваться рано – ситуация ещё остается хрупкой, - заявил Ханхареев.

Главный санврач напомнил, что осенью возможно ухудшение эпидситуации.

- Наступает осенний период, когда студенты и школьники возвращаются с каникул, работающее население – из отпусков. Контакты значительно увеличатся. Это время роста заболеваемости ОРВИ. И на этом фоне возрастают риски инфицирования COVID-19, - подчеркнул Сергей Ханхареев.

Он обратился к главам муниципальных образований, руководителям ведомств, бизнес-сообществу с просьбой «чётко выполнять все ограничительные меры в соответствии с действующим указом главы Бурятии, а также все профилактические меры в соответствии с санитарными правилами».

- И самое важное – я прошу всех, кто ещё не привит, привиться. Это сегодня единственный путь к спасению от заболевания. Вакцинация поможет достигнуть нужной иммунной прослойки, и мы сможем и дальше снимать ограничения. Всем доброго здоровья! – заключил Ханхареев.

Отметим, на сегодня в Бурятии завершили вакцинацию 260 897 человек. Это 60% от плана, который планируется выполнить к 1 октября.


коронавирус профилактика Роспотребнадзор

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