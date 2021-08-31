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Парашютисты-десантники из Бурятии рассказали о работе в Якутии

Общество, 
По словам специалистов, особая проблема связана с отсутствием источников воды

В Якутии, где сохраняется сложная лесопожарная обстановка, продолжают работу специалисты Бурятского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным на 30 августа, парашютисты-десантники и иные силы продолжают борьбу с восемью пожарами на площади, пройденной огнем 168 478 га.

- Это сложный пожар. Он тут горит, можно сказать, в девственном лесу. Здесь ни разу пожара не было, много сухостоя стоит. Много хлама очень. Приходится убираться много. С водой напряжёнка. Воды вообще рядом нет, ближайшая через два километра. Но это тоже идти по глухому лесу. Всё придётся делать вручную. Большая жара, дымка большая, - рассказывает Алексей Агеев, инструктор парашютно-пожарной группы Бурятского авиаотделения ФБУ «Авиалесоохрана».

В парашютно-пожарной группе встречаются как совсем молодые работники, устроившиеся в Авиалесоохрану относительно недавно, так и ветераны, начавшие борьбу с лесными пожарами ещё в 90-е.

Дмитрий Куликов работает парашютистом-десантником с 1994 года. Он устроился в ведомство сразу после армии. Рассказывает, что все лесные пожары разные и отличаются они не только происхождением и местностью.

- Каждый пожар по-своему отличается. Отличается он лесом, огнём, местностью и людьми, с которыми на нём работаешь, - рассказывает Дмитрий Куликов.

Всего по России на тушении лесных пожаров задействовано 6 528 парашютистов-десантников, работников наземных лесных служб и привлеченных лиц, 1 349 единиц техники. Для авиационного мониторинга и тушения привлечено около 70 самолетов и вертолётов. Режим ЧС сохраняется в десяти регионах. Особый противопожарный режим введён в 59 регионах России, в том числе в Бурятии.


Видео - ФБУ «Авиалесоохрана»




лесные пожары

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