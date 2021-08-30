В Чивыркуйском заливе Бурятии мониторят водную растительность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Плотность зарослей водных растений ниже по сравнению с предыдущими годами



В Чивыркуйском заливе продолжается мониторинг водной растительности.



В начале августа на территории Забайкальского национального парка в акватории Чивыркуйского залива были обследованы мониторинговые площадки по наблюдению за водной растительностью.



- Водная растительность является одним из важнейших компонентов водных экосистем, определяющих своеобразие условий литоральной зоны и качества воды в водоёмах. Она представляет собой естественный биофильтр, через который проходит смываемые с водоразделов минеральные соли и органические вещества. С процессом жизнедеятельности водных растений, накоплением их биомассы и её разложением связан газовый и химический состав воды и грунтов. Заросли водных растений – это средообразующий компонент, где концентрируется наибольшее разнообразие водных организмов, также они являются местом нереста и нагула рыб, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Были обследованы бухты Фертик, Онкогонская, Змеёвая, район м. Монахово и протока в озере Арангатуй. Дополнительно была обследована акватория острова Бакланий водолазами МЧС.



- В исследованных участках Чивыркуйского залива преобладают сообщества чужеродного вида Elodea canadensis Michx. На глубинах более 4,0 м произрастают представители харовых водорослей. В период наблюдений (август 2021 г.) температура воды на участках наблюдения колеблется в пределах 16,3–18,4 0С. Зарегистрирован подъём уровня воды (≈ 1,0 м) в бухтах. В протоке Арангатуй отмечается цветение E. Canadensis, - продолжили здесь.



В целом, плотность зарослей водных растений ниже по сравнению с предыдущими годами.



- Целесообразно продолжить мониторинговые наблюдения за развитием водных растений как одного из важнейших элементов биоты и индикаторов экосистемы озера Байкал, - заключили специалисты «Заповедного Подлеморья».

