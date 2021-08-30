Плотность зарослей водных растений ниже по сравнению с предыдущими годами
В Чивыркуйском заливе продолжается мониторинг водной растительности.
В начале августа на территории Забайкальского национального парка в акватории Чивыркуйского залива были обследованы мониторинговые площадки по наблюдению за водной растительностью.
- Водная растительность является одним из важнейших компонентов водных экосистем, определяющих своеобразие условий литоральной зоны и качества воды в водоёмах. Она представляет собой естественный биофильтр, через который проходит смываемые с водоразделов минеральные соли и органические вещества. С процессом жизнедеятельности водных растений, накоплением их биомассы и её разложением связан газовый и химический состав воды и грунтов. Заросли водных растений – это средообразующий компонент, где концентрируется наибольшее разнообразие водных организмов, также они являются местом нереста и нагула рыб, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Были обследованы бухты Фертик, Онкогонская, Змеёвая, район м. Монахово и протока в озере Арангатуй. Дополнительно была обследована акватория острова Бакланий водолазами МЧС.
- В исследованных участках Чивыркуйского залива преобладают сообщества чужеродного вида Elodea canadensis Michx. На глубинах более 4,0 м произрастают представители харовых водорослей. В период наблюдений (август 2021 г.) температура воды на участках наблюдения колеблется в пределах 16,3–18,4 0С. Зарегистрирован подъём уровня воды (≈ 1,0 м) в бухтах. В протоке Арангатуй отмечается цветение E. Canadensis, - продолжили здесь.
В целом, плотность зарослей водных растений ниже по сравнению с предыдущими годами.
- Целесообразно продолжить мониторинговые наблюдения за развитием водных растений как одного из важнейших элементов биоты и индикаторов экосистемы озера Байкал, - заключили специалисты «Заповедного Подлеморья».
В Чивыркуйском заливе Бурятии мониторят водную растительность
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Плотность зарослей водных растений ниже по сравнению с предыдущими годами
Помощь получили дети из нуждающихся семей
МХТ имени Чехова открыл гастроли в Улан-Удэ спектаклем «Серёжа»
Спектакли пройдут на сценах двух театров бурятской столицы
Глава Бурятии на лодке посетил подтопленные населённые пункты, где вода стоит уже по пояс. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с тонущей территории
Подарки получили будущие первоклассники
Массовая проверка прошла вечером в пятницу
«Патриотичная» воркаут-площадка уже привлекла внимание местных жителей
Судно не получило освидетельствования на годность к плаванию
Девушка не торопилась уплачивать долг
«В Могсохоне манго, а в Кулькисоне, наверное, обезьяны», - шутят пользователи
COVID-19 по-прежнему идёт на спад медленно
Посетителей просят быть осторожными
Днём по республике +22, +27, местами +16, +21
Общество, 29.08.2021
Баир Шигаев участвовал в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой