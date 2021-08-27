Чемпиону Паралимпиады Михаилу Асташову посвятили стихотворение

Бурятский блогер Алексей Жанаев посвятил стихотворение чемпиону Паралимпийских игр в Токио Михаилу Асташову. Такие стихотворные заметки Алексей называет «Актуалочками». Эта стала 54-й по счёту и получила название «Героическая».
- Посвящается Михаилу Асташову - настоящему герою современности, несломленному духу, преодолевшему сотни жизненных преград и заставившему гордится победой всю нашу страну. Ты просто нереальный красавчик, - так подписал видео Алексей Жанаев.
«Герои спасатели, герои врачи,
Ну, в общем все, кто не носит плащи.
Есть те, кто примером сейчас настаёт,
Он рук не опустит, не ноет, не пьёт,
Он власть не ругал, лежа на диване,
Пособий не ждал, «И когда ж лучше станет?»,
Яркий пример, без всяких понтов,
Мегакрутой – Михаил Асташов!».
Также в стишке Алексей поднимает тему того, что Михаил упорно шёл к свей цели, невзирая на всевозможные преграды. Блогер пожелал ему «Ни пера и ни пуха».
Видео набирает популярность в соцсети. За первый час ролик просмотрели более трёхсот раз. Подписчики оставляют комментарии в виде аплодирующих смайликов.
В прошлом году, когда был невероятный спрос на лимон и имбирь, Алексей записал «актуалочку» на эту тему. Видео быстро стало популярным и разлетелось по интернету.
Как сообщал «Байкал-Daily», Михаил Асташов стал чемпионом Паралимпиады в индивидуальной гонке преследования в велогонке на треке, которая проходила 26 августа. В финале бурятский спортсмен обогнал канадца на круг.
На церемонии награждения произошёл казус. Вместо фрагмента из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который звучит в случае победы россиян, был включен гимн Международного паралимпийского комитета.