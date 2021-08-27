На церемонии награждения Михаила Асташова перепутали музыку

Как сообщал «Байкал-Daily», 26 августа на Паралимпийских играх в Токио спортсмен из Бурятии Михаил Асташов выиграл золотую медаль в велогонке. После заезда состоялось награждение, однако оно не обошлось без конфуза.
Организаторы игр перепутали музыку. Вместо фрагмента из первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который звучит в случае победы россиян, был включен гимн Международного паралимпийского комитета.
- У нас было перенаграждение. В первый раз включили не ту музыку. Вместо Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета. Это наше первое золото в велоспорте на этой Паралимпиаде, и тут такой инцидент, - прокомментировала РИА Новости старший тренер сборной Паралимпийского комитета России (ПКР) по велоспорту Екатерина Мухортова.
Позже организаторы Паралимпиады принесли извинения за ошибку.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что за победу Михаил получит от Бурятии квартиру площадью не менее 70 кв.метров, премию в 1,5 млн рублей и пожизненную выплату в 30 тысяч ежемесячно.