Они не прошли лабораторное исследование на COVID-19
В Бурятии на граждан, вернувшихся из-за рубежа и не прошедших обследование на COVID-19, наложены штрафы
С 16 по 20 августа Октябрьский районный суд Улан-Удэ рассмотрел шесть административных дел управления Роспотребнадзора по Бурятии в отношении жителей, прибывших из Республики Куба, Киргизии, Азербайджана, Сербии и Кореи.
Вернувшиеся из-за рубежа люди привлечены к административной ответственности за непрохождение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, а также за неразмещение информации о результатах исследования на портале госуслуг. Суд назначил штрафы на общую сумму 90 тысяч рублей.
- Граждане РФ, прибывшие на территорию Российской Федерации, должны в обязательном порядке в течение 3-х дней с момента въезда на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания). При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесённом в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 лабораторное обследование не требуется, - напомнили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В течение четырёх календарных дней со дня прибытия гражданин обязан разместить сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесённом заболевании или вакцинации на портале госуслуг.
За невыполнение требований нарушителям грозят штрафы от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.
В Бурятии штрафуют жителей, вернувшихся из-за рубежа
Общество, Фото:
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