Прирост заболевших COVID-19 в Бурятии остаётся на одном уровне

Общее число случаев заражений в республике приблизилось к 56 тысячам
В Бурятии заболеваемость коронавирусом остаётся на одном уровне. За последние сутки лабораторно подтверждено 96 случаев коронавирусной инфекции. Это на один больше, чем днём ранее.
Для наглядности: накануне заболели 96 человек, позавчера их было 95, до этого 96, 97, 98.
Всего в Бурятии за время пандемии выявлено 55 944 случаев заражения COVID-19. Из них 49% (27 326) приходится на жителей Улан-Удэ.
Из числа заболевших выздоровели за всё время 48 896 человек, в том числе 54 пациента вылечились за последние сутки.
Скончались от ковида 1768 человек. За последние сутки в Бурятии умерли трое больных коронавирусом (все они были старше 65 лет). Отметим, за день до этого было два летальных исхода.
В настоящее время в стационарах республики получают лечение 389 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 311. Количество госпитализированных снизилось за сутки на 22 человека.
В отделениях реанимации находится 52 пациента. Из них старше 65 лет – 25 человек. На ИВЛ – 23 больных.
Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 548 коек: занято – 389, свободно – 159 коек. Занятость коечного фонда составляет почти 71%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1171 человек.
Число контактных лиц – 7834 человек.
В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса 256 364 человека. Это 59% от плана, который планируется выполнить к 1 октября.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии школам с числом учеников менее 300 человек разрешат провести линейки 1 сентября при участии всех обучающихся. В остальных школах линейки проведут только для 1-х, 9-х и 11-х классов, при этом отдельно по параллелям с разграничением по времени.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил обеспечить к 1 сентября усиленные меры профилактики коронавирусной инфекции.
До конца сентября в республике продлили ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных указом главы Бурятии. По-прежнему приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон, танцевальных площадок в организациях общепита, а также ночных клубов.
Прирост заболевших COVID-19 в Бурятии остаётся на одном уровне
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