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В Бурятии некоторым школам смягчили требования по линейке 1 сентября

В Бурятии некоторым школам смягчили требования по линейке 1 сентября
Общество, 
Это касается только школ с числом учеников менее 300 человек

В Бурятии школам с числом учеников менее 300 человек разрешат провести линейки 1 сентября при участии всех обучающихся. Об этом стало известно из протокола заседания республиканского оперативного штаба.

- Разрешить школам с числом обучающихся менее 300 человек проведение линеек 01.09.2021 г. на открытом воздухе при участии всех обучающихся, с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических требований при наличии соответствующих площадей, - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Также здесь уточняется, что при неблагоприятной погоде линейки проведут в помещениях.

- Главам муниципальных образований Бурятии, министерству образования и науки взять на контроль соблюдение мер безопасности при проведении торжественных линеек 1 сентября 2021 года на открытом воздухе, а при неблагоприятных погодных условиях в помещениях, с учётом указанных ранее ограничений по численности, площадям и соблюдения противоэпидемических мер, - гласит один из пунктов.

Как сообщал «Байкал-Daily», для недопущения одномоментного скопления большого количества детей и родителей в школах, где учатся более 300 детей, торжественные линейки проведут только для 1-х, 9-х и 11-х классов, при этом отдельно по параллелям с разграничением по времени.

Допускается участие родителя с использованием маски, соблюдением социального дистанцирования и других санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения СОVID-19.
школы коронавирус профилактика

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