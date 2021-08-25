На чемпионате России Бурятию представят девять боксёров

С 27 августа по 4 сентября в городе Кемерово пройдёт чемпионат России по боксу среди мужчин 19-40 лет. Около 400 спортсменов в 13 весовых категориях из 60 регионов страны сразятся за титул чемпиона России и за возможность отправиться на чемпионат мира-2021. Чемпионат мира состоится в Белграде.
Бурятию представят девять боксёров, сообщили в минспорта республики. Это Радна Цыбиков, Альберт Гатауллин, Георгий Кушиташвили, Сандан Санданов, Батор Сагалуев, Баир Батлаев, Вадим Лубсанов, Даниил Разуваев и Батор Гомбоев.
- На этом чемпионате количество весовых категорий увеличилось – их сейчас 13. Жеребьёвка чемпионата России пройдет 26 августа. Поединки начнутся 27 августа. Настрой в команде победный, - рассказал главный тренер по боксу центра спортивной подготовки Доржо Шаргакшанов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году на мужском чемпионате России, который проходил в Оренбурге, бурятские спортсмены остались без медалей.
В 2019 году чемпионат России по боксу проходил в Самаре. Тогда призёром стал Георгий Кушиташвили. Он завоевал серебряную медаль, уступив в финале Имаму Хатаеву из Чечни.
Этой весной стало известно, что в Улан-Удэ планируют построить большой центр бокса. Он появится на Левом берегу.