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Экипаж из Бурятии и Забайкалья успешно стартовал на «Танковом биатлоне»

Экипаж из Бурятии и Забайкалья успешно стартовал на «Танковом биатлоне»
Общество, 
Водитель-механик из Кяхты разогнал танк до 81 км в час

22 августа на полигоне Алабино в Московской области стартовал седьмой международный «Танковый биатлон».

Экипаж сборной России в составе командира танка Александра Намсараева и наводчика-оператора Дашинимы Галданова (оба из города Борзя Забайкальского края), а также механика-водителя Виктора Хишектуева из города Кяхта (Бурятия) начал с отличного результата.


По итогам жеребьёвки сборная России попала в первый дивизион. Также в него вошли сборные Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, Сербии, Сирии и Узбекистана.

22 августа прошёл первый этап соревнований «Индивидуальная гонка». Соперниками сборной России стали экипажи из Узбекистана и Китая.

В заезде сборной России удалось показать лучший результат и не допустить ни единого промаха - команда пришла к финишу со временем 19 минут 36 секунд. Второй стала команда Китая (21:54). Экипаж из Узбекистана приехал третьим (24:16).

Также механику-водителю Виктору Хишектуеву из Бурятии удалось разогнать танк до 81 км в час. До мирового рекорда, который принадлежит Ивану Осееву из Кяхты, танкисту не хватило немного: рекорд – 84 км/ч.


Танковый биатлон продлится с 22 августа по 4 сентября включительно, ежедневно будут проводиться индивидуальные заезды экипажей. Церемония награждения победителей первого дивизиона конкурса и закрытия АрМИ-2021 пройдёт 4 сентября в парке «Патриот».

Бурятские танкисты традиционно отлично выступают в этом турнире. Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2020 году танковый экипаж из Бурятии (Сергей Михеев, Баин Бодеев, Павел Золотько) в составе сборной России стал победителем танкового биатлона на Армейских международных играх. Экипаж Бурятии выступал на первом этапе эстафеты российской сборной.

В 2019 году на международных армейских играх «Арми» победу в «Танковом биатлоне» одержал российский экипаж в составе наводчика-оператора, старшины Бато Цыдыпова из Улан-Удэ, механика-водителя, старшины Ивана Осеева из Кяхты под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края. За этот успех глава Бурятии Алексей Цыденов подарил им сертификаты на лошадей бурятской породы.
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