Экипаж из Бурятии и Забайкалья успешно стартовал на «Танковом биатлоне»

Экипаж сборной России в составе командира танка Александра Намсараева и наводчика-оператора Дашинимы Галданова (оба из города Борзя Забайкальского края), а также механика-водителя Виктора Хишектуева из города Кяхта (Бурятия) начал с отличного результата.







Также механику-водителю Виктору Хишектуеву из Бурятии удалось разогнать танк до 81 км в час. До мирового рекорда, который принадлежит Ивану Осееву из Кяхты, танкисту не хватило немного: рекорд – 84 км/ч.





