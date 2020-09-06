 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 сентября

05 сентября

04 сентября

Популярное

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Общество, 
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты

Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх. Игры завершились на подмосковном полигоне Алабино.

В финале танкового биатлона среди экипажей первого дивизиона состоялась эстафета. За чемпионский титул сразились танковые экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана. Каждая страна выставила по три танковых экипажа. Каждый из них прошёл четыре круга – три на меткость, один на скорость. Представители Бурятии были в составе первого экипажа, открывавшего эстафету: командир танка, старший лейтенант Сергей Михеев, наводчик-оператор, сержант Павел Золотько и механик-водитель, младший сержант Баин Бодеев.



После преодоления двух кругов трассы в лидеры выбились Россия и Китай, основная борьба в дальнейшем проходила между ними. На какой-то момент вперёд вырвалась сборная Китая, но вскоре она получила штраф за то, что задела препятствие. Решающим стал момент, когда механик-водитель третьего российского экипажа развил на одном из кругов предельно высокую скорость. Сборная России финишировала первой с результатом 1 час 28 минут 50 секунд.

Серебряными призёрами чемпионата стали танкисты Китая с результатом 1 час 29 минут 29 секунд. Третье место завоевала сборная Белоруссии, показав время — 1 час 37 минут 48 секунд. Время сборной Азербайджана, финишировавшей четвертой составило 1 час 54 минуты 22 секунды.

Танкистов поздравил на своей странице в Instagram глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Наши танкисты ОПЯТЬ ПЕРВЫЕ в «Танковом биатлоне». В составе команды ВС РФ танковый экипаж из Кяхты победили в международных играх!!! Поздравляю экипаж и командиров танкового батальона мотострелковой бригады», - написал он, добавив: «Ура! Гордимся».

  

Поздравление оставила и Буддийская Традиционная Сангха России.

«Наши взяли 1 место в Танковом биатлоне . Молитвы лам помогли нашим танкистам победить . Мы уверены в этом. Наши Кяхтинские танкисты лучшие в мире. На 36 секунд наши опередили Китайский экипаж танкистов. Победа за нашими!» - говорится в сообщении Сангхи.

Как сообщал «Байкал-Daily», на пути отбора к финалу экипаж из Бурятии в составе тех же Сергея Михеева, Павла Золотько и Баина Бодеева установил рекорд скорости этого года соревнований

На видео также засняли, как танк экипажа из Бурятии перелетает через колейный мост

В 2019 года на играх «Арми» победу в «Танковом биатлоне» также одержал российский экипаж в составе наводчика-оператора, старшины Бато Цыдыпова из Улан-Удэ, механика-водителя, старшины Ивана Осеева из Кяхты под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края. За эту победу глава Бурятии подарил им сертификаты на лошадей бурятской породы.

танк танковый биатлон военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяли автокресла
В Бурятии сотрудники ГИБДД проверяли автокресла
Общество, 06.09.2020
В Северобайкальске прошло профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!»
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона
Общество, 06.09.2020
Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты
Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в школах Бурятии
Сотрудники МЧС проводят уроки безопасности в школах Бурятии
Общество, 06.09.2020
С начала учебного года в школах Бурятии сотрудники МЧС проводят ежегодные уроки по основам безопасности
В Улан-Удэ днём до +17 градусов
В Улан-Удэ днём до +17 градусов
Общество, 06.09.2020
По республике местами кратковременные дожди
Школа допобразования появится в Кяхтинском районе Бурятии
Школа допобразования появится в Кяхтинском районе Бурятии
Общество, 05.09.2020
Школу планируют открыть в здании обанкротившегося «БайкалБанка»
Бурятский художник выступит на «Российской креативной неделе»
Бурятский художник выступит на «Российской креативной неделе»
Общество, 05.09.2020
Зорикто Доржиев выступит в лектории индустрии «Искусство»
В Бурятии мотострелки отработали задачи по организации маневренной обороны
В Бурятии мотострелки отработали задачи по организации маневренной обороны
Общество, 05.09.2020
В ходе активной фазы учения подразделения будут противостоять друг другу
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сметану
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сметану
Общество, 05.09.2020
Место покупки потребитель определяет самостоятельно: это может быть и рынок, и магазин, но ни в коем случае не обезличенная продукция, реализующаяся вдоль дорог и т.д.
Бурятскому учёному установили памятный знак в Иркутске
Бурятскому учёному установили памятный знак в Иркутске
Общество, 05.09.2020
«Будем говорить, что он захоронен здесь, так как точного места уже не найдёшь, да и не надо», - отметил настоятель Усть-Ордынского окружного дацана
Глава Бурятии сегодня работает в Тарбагатайском районе
Глава Бурятии сегодня работает в Тарбагатайском районе
Общество, 05.09.2020
Основной пункт в программе рабочей поездки – посещение селекционного питомника
В Улан-Удэ прошли состязания добровольных пожарных команд
В Улан-Удэ прошли состязания добровольных пожарных команд
Общество, 05.09.2020
10 команд из 50 представителей цехов завода боролись за звание лучших

Параатлет из Бурятии завоевал золото чемпионата России
Параатлет из Бурятии завоевал золото чемпионата России
Общество, 05.09.2020
Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проводились с 3 по 5 сентября
В Бурятии выявили 50 новых случаев коронавируса
В Бурятии выявили 50 новых случаев коронавируса
Общество, 05.09.2020
Лечение сейчас проходят 888 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^