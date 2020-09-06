Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх. Игры завершились на подмосковном полигоне Алабино.
В финале танкового биатлона среди экипажей первого дивизиона состоялась эстафета. За чемпионский титул сразились танковые экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана. Каждая страна выставила по три танковых экипажа. Каждый из них прошёл четыре круга – три на меткость, один на скорость. Представители Бурятии были в составе первого экипажа, открывавшего эстафету: командир танка, старший лейтенант Сергей Михеев, наводчик-оператор, сержант Павел Золотько и механик-водитель, младший сержант Баин Бодеев.
После преодоления двух кругов трассы в лидеры выбились Россия и Китай, основная борьба в дальнейшем проходила между ними. На какой-то момент вперёд вырвалась сборная Китая, но вскоре она получила штраф за то, что задела препятствие. Решающим стал момент, когда механик-водитель третьего российского экипажа развил на одном из кругов предельно высокую скорость. Сборная России финишировала первой с результатом 1 час 28 минут 50 секунд.
Серебряными призёрами чемпионата стали танкисты Китая с результатом 1 час 29 минут 29 секунд. Третье место завоевала сборная Белоруссии, показав время — 1 час 37 минут 48 секунд. Время сборной Азербайджана, финишировавшей четвертой составило 1 час 54 минуты 22 секунды.
Танкистов поздравил на своей странице в Instagram глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Наши танкисты ОПЯТЬ ПЕРВЫЕ в «Танковом биатлоне». В составе команды ВС РФ танковый экипаж из Кяхты победили в международных играх!!! Поздравляю экипаж и командиров танкового батальона мотострелковой бригады», - написал он, добавив: «Ура! Гордимся».
Поздравление оставила и Буддийская Традиционная Сангха России.
«Наши взяли 1 место в Танковом биатлоне . Молитвы лам помогли нашим танкистам победить . Мы уверены в этом. Наши Кяхтинские танкисты лучшие в мире. На 36 секунд наши опередили Китайский экипаж танкистов. Победа за нашими!» - говорится в сообщении Сангхи.
Как сообщал «Байкал-Daily», на пути отбора к финалу экипаж из Бурятии в составе тех же Сергея Михеева, Павла Золотько и Баина Бодеева установил рекорд скорости этого года соревнований.
На видео также засняли, как танк экипажа из Бурятии перелетает через колейный мост.
В 2019 года на играх «Арми» победу в «Танковом биатлоне» также одержал российский экипаж в составе наводчика-оператора, старшины Бато Цыдыпова из Улан-Удэ, механика-водителя, старшины Ивана Осеева из Кяхты под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края. За эту победу глава Бурятии подарил им сертификаты на лошадей бурятской породы.
В 2019 года на играх «Арми» победу в «Танковом биатлоне» также одержал российский экипаж в составе наводчика-оператора, старшины Бато Цыдыпова из Улан-Удэ, механика-водителя, старшины Ивана Осеева из Кяхты под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края. За эту победу глава Бурятии подарил им сертификаты на лошадей бурятской породы.