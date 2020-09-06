Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона









Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх. Игры завершились на подмосковном полигоне Алабино.В финале танкового биатлона среди экипажей первого дивизиона состоялась эстафета. За чемпионский титул сразились танковые экипажи сборных России, Белоруссии, Китая и Азербайджана. Каждая страна выставила по три танковых экипажа. Каждый из них прошёл четыре круга – три на меткость, один на скорость. Представители Бурятии были в составе первого экипажа, открывавшего эстафету: командир танка, старший лейтенант Сергей Михеев, наводчик-оператор, сержант Павел Золотько и механик-водитель, младший сержант Баин Бодеев.После преодоления двух кругов трассы в лидеры выбились Россия и Китай, основная борьба в дальнейшем проходила между ними. На какой-то момент вперёд вырвалась сборная Китая, но вскоре она получила штраф за то, что задела препятствие. Решающим стал момент, когда механик-водитель третьего российского экипажа развил на одном из кругов предельно высокую скорость. Сборная России финишировала первой с результатом 1 час 28 минут 50 секунд.Серебряными призёрами чемпионата стали танкисты Китая с результатом 1 час 29 минут 29 секунд. Третье место завоевала сборная Белоруссии, показав время — 1 час 37 минут 48 секунд. Время сборной Азербайджана, финишировавшей четвертой составило 1 час 54 минуты 22 секунды.Танкистов поздравил на своей странице в Instagram глава Бурятии Алексей Цыденов.«Наши танкисты ОПЯТЬ ПЕРВЫЕ в «Танковом биатлоне». В составе команды ВС РФ танковый экипаж из Кяхты победили в международных играх!!! Поздравляю экипаж и командиров танкового батальона мотострелковой бригады», - написал он, добавив: «Ура! Гордимся».