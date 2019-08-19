Танкисты из Бурятии стали первыми в «Танковом биатлоне»

Свой вклад в победу команды внесли и военнослужащие из Бурятии. Наводчик-оператор, старшина Бато Цыдыпов из Улан-Удэ и механик-водитель, старшина Иван Осеев из Кяхты, под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края заняли первое место в «Танковом биатлоне».









Следом за российским экипажем, пришли танкисты из Беларуси, третьими стали казахи.









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В подмосковном Алабино прошла торжественная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр. По итогам всех конкурсов победителем соревнований в общем командном зачёте стала команда России. Она получила Кубок Армейских международных игр 2019 года.Танковому экипажу удалось разогнать многотонную боевую машину Т-72Б3 до 84 километров в час. Тем самым установив новый рекорд. Команда России прошла трассу за 1 час 33 минуты и 20 секунд.В рамках АрМи-2019 был проведён 31 конкурс. Соревнования проходили на территории сразу десяти государств: 15 состязаний - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане. Организатором игр является министерство обороны России.