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Танкисты из Бурятии стали первыми в «Танковом биатлоне»

Танкисты из Бурятии стали первыми в «Танковом биатлоне»
Общество, 
Также экипаж, в составе которого было два танкиста из Бурятии, установил рекорд скорости

В подмосковном Алабино прошла торжественная церемония закрытия Пятых Армейских международных игр. По итогам всех конкурсов победителем соревнований в общем командном зачёте стала команда России. Она получила Кубок Армейских международных игр 2019 года.

Свой вклад в победу команды внесли и военнослужащие из Бурятии. Наводчик-оператор, старшина Бато Цыдыпов из Улан-Удэ и механик-водитель, старшина Иван Осеев из Кяхты, под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края заняли первое место в «Танковом биатлоне».



Танковому экипажу удалось разогнать многотонную боевую машину Т-72Б3 до 84 километров в час. Тем самым установив новый рекорд. Команда России прошла трассу за 1 час 33 минуты и 20 секунд.

Следом за российским экипажем, пришли танкисты из Беларуси, третьими стали казахи.



В рамках АрМи-2019 был проведён 31 конкурс. Соревнования проходили на территории сразу десяти государств: 15 состязаний - на территории России, четыре - в Китае, три - в Казахстане, по два - в Белоруссии и Иране и по одному - в Азербайджане, Армении, Индии, Монголии и Узбекистане. Организатором игр является министерство обороны России.

военнослужащие танковый биатлон
 
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