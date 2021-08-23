В Бурятии второй день подряд фиксируют менее 100 случаев COVID-19

План по вакцинации от коронавируса в республике выполнили более чем наполовину
В Бурятии второй день подряд выявляют менее 100 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне ковид подтвердили у 97 жителей Бурятии. Из них 43 в Улан-Удэ.
В субботу, 21 августа, впервые за долгое время суточный прирост опустился ниже отметки «100». До этого такие показатели фиксировались только в начале июня, на фоне разрастания третьей волны коронавируса.
Для сравнения, накануне заболели 97 человек, позавчера 98, до этого 102, 103, 105, 110, 113, 115, 121, 130, 132, 133, 135, 137 и т.д. Медленное, но ежедневное снижение заболеваемости налицо. Хотя в Роспотребнадзоре предупреждают, что ситуация всё ещё хрупкая. «Сохраняется высокий уровень заболеваемости среди пожилых лиц старше 65 лет, а также лиц в возрастной группе от 30-49 лет», - сообщали в ведомстве на прошлой неделе.
Общее число случаев заражений коронавирусом в Бурятии с начала пандемии достигло 55 657. Из них 49% (27 193) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в Бурятии выздоровели от ковида 48 751 человек. Накануне вылечились 11 пациентов (что меньше обычного), также дополнительно сняты с наблюдения 43 человека.
Скончались за последние сутки три человека. Их точный возраст и пол не раскрывается, известно лишь, что двое были старше 65 лет, а один умерший младше этого возраста.
За всё время в Бурятии скончались от коронавируса 1759 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 465 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки число госпитализированных прибавилось на семь человек.
В отделениях реанимации сегодня находится 63 пациента (на одного больше, чем днём ранее). Из них 34 человека старше 65 лет. На ИВЛ – 29 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 597 коек: занято – 465, свободно – 132 коек. Занятость коечного фонда составляет почти 78%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1148 человек. Это на 17 меньше, чем днём ранее.
Число контактных лиц на сегодня – 8393 человек.
В Бурятии завершили вакцинацию от коронавируса 250 339 человек. Это 58% от плана – всего до 1 октября планируется привить 431 580 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», прогнозируется рост заболеваемости в связи с окончанием сезона отпусков и каникул. Глава Бурятии Алексей Цыденов официально заявил о подготовке к возможной четвёртой волне коронавируса. «Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - отметил глава.
В Бурятии второй день подряд фиксируют менее 100 случаев COVID-19
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