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Телеканал об экстремальном спорте расскажет об атлете из Бурятии

Телеканал об экстремальном спорте расскажет об атлете из Бурятии
Общество, 
Улан-удэнец расскажет, как добился внушительных мышц без поднятия тяжестей

Сегодня на телеканале «Точка отрыва» в эфир выйдет программа «Практика с Бадюком» (12+). Главным героем выпуска станет известный в Улан-Удэ атлет, тренер и создатель системы скивкросс Раф Кулиев.

- Внушительные мышцы, рельефный торс и внешность молодого парня. Глядя на Рафа Кулиева, как он сам о себе сказал — 74-го года выпуска, трудно поверить, что такого результата мужчина добился не только без протеинов и других добавок, но и без поднятия тяжестей, - говорится в анонсе телепрограммы.

Также Раф Кулиев в программе расскажет, как ему удалось после хирургического вмешательства удалось остаться в форме и продолжить заниматься спортом.

«Практика с Бадюком» - программа о жизненном пути, неразрывно связанном со спортом и увлечениями. Зрителям дают ценные советы и ответы на вопросы: как всегда оставаться в хорошей физической форме и быть успешным, несмотря ни на что.

Как сообщал «Байкал-Daily», Раф Кулиев и его сын Рафаэль создали и развивают собственную систему подготовки – скивкросс. Это долгосрочная система разнообразных тренировок на каждый день для всей семьи, включающая в себя упражнения сразу из нескольких видов спорта. Заниматься можно всей семьёй, в том числе маленьким детям.

Сын Рафа Рафаэль Кулиев обладатель нескольких российских и мировых рекордов – от отжиманий от пола до виса на двух на пальцах.
спорт телевидение

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