В Улан-Удэ откроется выставка японского художника

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

Посетители увидят ксилографии Або Хироси



С 27 августа в столице Бурятии начнёт работу персональная выставка Або Хироси «Полёт над Аомори». Выставка в художественном музее имени Ц.С. Сампилова будет посвящена 50-летию дружественных отношений между городами-побратимами Улан-Удэ и Румои.



- Або Хироси родился в Японии в городе Хиросаки в 1929 году. В 1992 году художник побывал в Бурятии как турист, и у него родилась идея показать свою выставку в Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.



В 2016 году мэриями городов Хиросаки и Улан-Удэ была организована выставка для углубления дружеских отношений между Японией и Бурятией. Тогда художником были подарены музею 30 ксилографий, которые будут представлены на выставке. Особое место в экспозиции займут цветные гравюры, посвящённые жизни в Японии, такие как «Сакура опускает веточки» и «Степной вечер».



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