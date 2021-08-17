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В Бурятии продолжается медленное снижение COVID-19

В Бурятии продолжается медленное снижение COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражений превысило отметку в 55 тысяч

По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Бурятии коронавирус выявили у 113 человек. Из них 45 в Улан-Удэ.

Заболеваемость продолжает медленно снижаться. Для сравнения: если вчера прирост составил 113 новых больных, позавчера их было 115, до этого 121, 130, 132, 133, 135, 137 и т.д.

С начала пандемии в Бурятии зафиксировано 55 042 случаев заражений коронавирусом. Из них 49% (26 891) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели за всё время 48 488 человек, или 88%. Накануне вылечились 27 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 94 человека.

Летальные исходы, сократившиеся в последнее время, продолжают оставаться единичными (в то время как во время третьей волны коронавируса умирали более чем 20 больных ежедневно). Накануне скончались двое больных ковидом. Их точный возраст и пол сейчас не раскрывается, известно лишь, что умершие были старше 65 лет.

За всё время в Бурятии умерли 1746 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 524 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 428. Отметим, в самый пик заболеваемости, в начале лета, число госпитализированных достигало 3,2 тысяч человек.

В отделениях реанимации сейчас находится 77 пациентов (на одного меньше, чем днём ранее). Из них 40 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 32 больных.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 735 койки: занято – 524, свободно – 211 коек. Занятость коечного фонда составляет 71 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1554 человек. За сутки таких больных стало меньше на четыре человека.

Число контактных лиц на сегодня – 9798 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о подготовке к возможной четвёртой волне коронавируса. «Сейчас придёт сентябрь, во-первых, все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - отметил глава, призвав вакцинироваться.

В Бурятии в семи школах с трёхсменным обучением новый учебный год начнётся частично в дистанционном формате.

Врачи ковидного отделения Муйской центральной районной больницы вылечили больную с 93% поражения лёгких.
коронавирус профилактика

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