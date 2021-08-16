В Бурятии вылечили пациентку с 93% поражения лёгких

На лечении жительница Муйского района находилась две недели



Врачи ковидного отделения Муйской центральной районной больницы вылечили 56-летнюю женщину с 93% поражения лёгких. Об этом сообщается в группе «Муя-инфо.24/7».



Пациентка лечилась две недели, находилась на кислороде.



- Спасибо вам всем огромное за высокий профессионализм, тяжёлый труд и сердечное отношение к пациентам. Желаем вам здоровья, профессиональных успехов и семейного благополучия! – поблагодарили медиков женщина и её семья.

