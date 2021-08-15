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В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку

В Бурятии для нескольких школ утвердили частичную дистанционку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В переполненных школах решили разобщить учащихся

В Бурятии в семи школах с трёхсменным обучением новый учебный год начнется частично в дистанционном формате. Такое решение принял республиканский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Цель частичной дистационки – разобщение учащихся.

Министерству образования и науки Бурятии поручено организовать в этих школах процесс обучения по графику, чтобы не менее 25% контингента учащихся занимались дистанционно. Данный порядок относится к трём школам Улан-Удэ: школе №8, школе №44 и школе №19 и трём школам Иволгинского района: в селе Сотниково, селе Поселье и селе Сужа, а также к школе №1 в селе Хоринск.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее оперштаб утвердил условия проведения торжественных линеек 1 сентября в школах Бурятии. Принято решение провести торжественные линейки для 1-х, 9-х и 11-х классов отдельно по параллелям с разграничением по времени. Линейки будут проходить только на открытом воздухе.

В этом году в школах по-прежнему за каждым классом будет закреплён отдельный кабинет. Работать учебные заведения будут так же по строгим антикоронавирусным правилам, вроде обязательного «утреннего фильтра».





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