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В Улан-Удэ проинспектировали новое здание школы

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как строилось и как сейчас выглядит новое здание школы №40

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников осмотрел новое здание школы №40. Новое здание должно распахнуть свои двери в этом году. Планируется, что это случится как раз 1 сентября. Сейчас устраняют последние замечания надзорных органов.

Старое четырёхэтажное здание школы №40 снесли в 2019 году.

В 2018-м году образовательное учреждение признали аварийным из-за трещины в фундаменте. Учеников временно определили в здание по ул. Пушкина, 40, которое ранее планировалось отдать под старшие классы гимназии № 14.

Родители школьников и местные жители тогда очень переживали, что вместо школы построят очередную высотку или торговый центр. Но в комитете по образованию города сразу заверили, что этого не будет, и пообещали построить новое современное здание.

Новая школа трёхэтажная. Имеются спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, лифты и подъёмники для маломобильных граждан. На территории расположены две спортивные и игровые площадки, места отдыха для учащихся. Дизайн школы необычный – чего стоит одна стеклянная крыша, из-за чего фойе светлое и солнечное.

Кабинеты оснащены мебелью и оборудованием. Таблички классов написаны на двух языках (русском и бурятском), а также шрифтом Брайля.
  
На строительство нового здания школы было выделено более 500 млн рублей.


школы

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