В Улан-Удэ проинспектировали новое здание школы

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как строилось и как сейчас выглядит новое здание школы №40
Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников осмотрел новое здание школы №40. Новое здание должно распахнуть свои двери в этом году. Планируется, что это случится как раз 1 сентября. Сейчас устраняют последние замечания надзорных органов.
Старое четырёхэтажное здание школы №40 снесли в 2019 году
.
В 2018-м году образовательное учреждение признали аварийным из-за трещины в фундаменте
. Учеников временно определили
в здание по ул. Пушкина, 40, которое ранее планировалось отдать под старшие классы гимназии № 14.
Родители школьников и местные жители тогда очень переживали, что вместо школы построят
очередную высотку или торговый центр. Но в комитете по образованию города сразу заверили, что этого не будет, и пообещали построить новое современное здание.
Новая школа трёхэтажная. Имеются спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, лифты и подъёмники для маломобильных граждан. На территории расположены две спортивные и игровые площадки, места отдыха для учащихся. Дизайн школы необычный – чего стоит одна стеклянная крыша, из-за чего фойе светлое и солнечное.
Кабинеты оснащены мебелью и оборудованием. Таблички классов написаны на двух языках (русском и бурятском), а также шрифтом Брайля.
На строительство нового здания школы было выделено более 500 млн рублей.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж, как строилось и как сейчас выглядит новое здание школы №40
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