Этому новому игровому комплексу пока нет аналогов за Уралом
В Иркутске продолжается благоустройство дворов и общественных пространств. Новый сквер на бульваре Рябикова в областном центре готов на 90%. В этом году здесь установили детскую площадку с космической тематикой. Рядом оборудована спортплощадка с двумя комплексами для занятий воркаутом. Предусмотрена зона для спокойного отдыха.
- Иркутяне принимали участие в создании дизайн-проекта, мы советовались с ними, где и какие элементы установить, как оформить, - рассказал председатель думы Иркутска Евгений Стекачев. - Теперь важно сохранить объект в первозданном виде, и для этого я предложил установить камеру видеонаблюдения после того, как площадка будет официально открыта. Это произойдёт совсем скоро – осталось установить опоры освещения и уложить резинопол.
– Получился очень интересный объект с игровым комплексом, которому за Уралом нет аналогов по функционалу. Сдача запланирована в начале сентября. Мы понимаем, что такие площадки должны появляться и в других районах нашего города, – рассказала начальник департамента городской среды администрации города Иркутска Марина Шевела.
- На Рябикова получилась уникальная история. Игровая «космическая» площадка уже пользуется популярностью у жителей. Мы пообщались с детьми и их родителями. Они очень довольны! – отметил глава города Руслан Болотов.
Ещё один новый сквер возвели в микрорайоне Первомайский. Там завершаются работы по установке амфитеатра с комбинированным покрытием из доски и плитки, а также оборудование нового освещения. Раньше на этом месте был пустырь с незаконными гаражами и свалкой мусора.
В Академгородке в этом году работы ведутся по 4 адресам. Здесь оборудуют детские и спортивные площадки, проводят освещение, укладывают плитку, устанавливают новые лавочки, проводится озеленение территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске построили сквер с игровой «космической» площадкой
Общество, Фото:
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