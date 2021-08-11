В Чите соберутся гармонисты и баянисты

Зимой в столице Забайкалья пройдут мероприятия, популяризирующие баянно-гармонное исполнительство
В Забайкальском крае реализуют проект «Чита баянная: музыкальные встречи на Амурской». Реализация проекта планируется со 2 по 5 декабря. В течение этих дней Чита станет центром притяжения для любителей и профессионалов баянно-аккордеонного и гармонного искусства с привлечением лучших творческих сил в среде талантливых детей, молодёжи, взрослых исполнителей Забайкальского края и других регионов страны.
- Исторически сложилось так, что Чита имеет крепкие традиции в области баянного исполнительского искусства. Благодаря этому и сегодня данное направление в регионе развивается на крепком профессиональном уровне. Ежегодно десятки юных забайкальских исполнителей становятся участниками и победителями престижных конкурсов в разных регионах России и за рубежом, тем самым формируя положительный имидж края. Для дальнейшей популяризации баянно-гармонного исполнительства необходимо продолжение этого вида деятельности, - считают организаторы.
В ходе проекта запланировано проведение парада музыкантов-исполнителей «Виват гармонь, баян, аккордеон!»; курсов повышения квалификации для преподавателей 64 детских школ искусств города и края, учреждений профессионального образования; двух детских концертов; закрытия с участием солистов и оркестров русских народных инструментов краевого училища искусств «На Руси никогда не умолкнут баяны».
В условиях эпидемической ситуации возможно изменение сроков проведения мероприятий проекта, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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