Жительницы США сыграли попурри из бурятских песен







видео - @yurkina03





Девушки обратились к землякам с пожеланиями.



- Будьте здоровы, счастливы, не забывайте о родных и близких, почитайте культуру и соблюдаете традиции! Вместе, объединившись, мы сможем многое! Вот так ваши земляки в Нью-Йорке тоскуют по малой Родине. Поддержите нас, - добавляет девушка.



На видео представлено попурри из известных бурятских композиций - гимн Бурятии, композиция «Тоонто нютаг» и др.





Уроженки Бурятии, проживающие сейчас в Нью-Йорке, представили попурри из бурятских песен. Девушки сыграли мелодии на музыкальных инструментах.- Мне снова посчастливилось помузицировать с Сэсэг. Наша, как это модно сейчас называть, коллаборация представляет собой попурри на темы знаменитых бурятских народных песен. Этим самым мы хотим подчеркнуть тот факт, что хоть мы и вдали от Родины, наша поэзия, музыка, язык и, в целом, культура также присутствуют в нашей жизни, - поделилась одна из авторов видео Юлия Бальчинова.