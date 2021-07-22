 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июля

21 июля

Популярное

Жительницы США сыграли попурри из бурятских песен

Жительницы США сыграли попурри из бурятских песен
Общество, 
Уроженки Бурятии показали, как в Нью-Йорке тоскуют по малой Родине

Уроженки Бурятии, проживающие сейчас в Нью-Йорке, представили попурри из бурятских песен. Девушки сыграли мелодии на музыкальных инструментах.

- Мне снова посчастливилось помузицировать с Сэсэг. Наша, как это модно сейчас называть, коллаборация представляет собой попурри на темы знаменитых бурятских народных песен. Этим самым мы хотим подчеркнуть тот факт, что хоть мы и вдали от Родины, наша поэзия, музыка, язык и, в целом, культура также присутствуют в нашей жизни, - поделилась одна из авторов видео Юлия Бальчинова.


видео - @yurkina03

Девушки обратились к землякам с пожеланиями.

- Будьте здоровы, счастливы, не забывайте о родных и близких, почитайте культуру и соблюдаете традиции! Вместе, объединившись, мы сможем многое! Вот так ваши земляки в Нью-Йорке тоскуют по малой Родине. Поддержите нас, - добавляет девушка.

На видео представлено попурри из известных бурятских композиций - гимн Бурятии, композиция «Тоонто нютаг» и др.

США песня музыканты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Солисты театра «Байкал» довели зрителей до слез
Солисты театра «Байкал» довели зрителей до слез
Общество, 22.07.2021
Прошёл первый день «Золотого голоса Байкала»
Уроженец Бурятии рассказал Муз-ТВ про свои мечты
Уроженец Бурятии рассказал Муз-ТВ про свои мечты
Общество, 22.07.2021
Рэпер BODIEV прославился после трека «Крузак 200»
В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях
В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и детях
Общество, 22.07.2021
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Жительницы США сыграли попурри из бурятских песен
Жительницы США сыграли попурри из бурятских песен
Общество, 22.07.2021
Уроженки Бурятии показали, как в Нью-Йорке тоскуют по малой Родине
Бурятские феминистки поддержали участниц Олимпийских игр
Бурятские феминистки поддержали участниц Олимпийских игр
Общество, 22.07.2021
Трём спортсменкам из Бурятии, которые выступят на Олимпиаде, посвятили особый рисунок
На выходные в Бурятии обещают хорошую погоду
На выходные в Бурятии обещают хорошую погоду
Общество, 22.07.2021
Воздух местами прогреется до +30
Этнографический музей в Улан-Удэ объявил сбор вкусняшек
Этнографический музей в Улан-Удэ объявил сбор вкусняшек
Общество, 22.07.2021
Горожанам предлагают поделиться травой и ботвой с животными
В Бурятии зрителей обучили онлайн аутентичному вокалу
В Бурятии зрителей обучили онлайн аутентичному вокалу
Общество, 22.07.2021
Мастер-класс прошёл в рамках фестиваля «Золотой голос Байкала» (6+)
В Бурятии из-за дождей затянулась укладка асфальта на дороге
В Бурятии из-за дождей затянулась укладка асфальта на дороге
Общество, 22.07.2021
В Тарбагатайском районе капитально ремонтируют дорогу
В Бурятии оштрафовали туристов из Турции и ОАЭ
В Бурятии оштрафовали туристов из Турции и ОАЭ
Общество, 22.07.2021
В республике наказывают забывчивых туристов, вернувшихся из-за рубежа
В сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ развернут лавочки
В сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Улан-Удэ развернут лавочки
Общество, 22.07.2021
Горожане жаловались, что лавочки «смотрят» на дорогу, а не внутрь сквера
«Никакой сальмонеллы нет!»: В Улан-Удэ проверили водопроводную воду
«Никакой сальмонеллы нет!»: В Улан-Удэ проверили водопроводную воду
Общество, 22.07.2021
Специалисты «Водоканала» подтвердили безопасность холодной водопроводной воды для горожан
В Улан-Удэ родила пациентка с 75 % поражением лёгких
В Улан-Удэ родила пациентка с 75 % поражением лёгких
Общество, 22.07.2021
Больная ковидом беременная находилась на лечении около месяца
В Бурятии врачи спасли ковидного пациента с отказывающей печенью
В Бурятии врачи спасли ковидного пациента с отказывающей печенью
Общество, 22.07.2021
У 19-летнего пациента развивалась печёночная недостаточность
Общественники пожаловались в прокуратуру на новый детсад в Бурятии
Общественники пожаловались в прокуратуру на новый детсад в Бурятии
Общество, 22.07.2021
Активисты обнаружили множество нарушений в готовящемся к открытию здании детского сада  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^