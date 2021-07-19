В Улан-Удэ в цветочной клумбе выросли кабачки

В Октябрьском районе Улан-Удэ, недалеко от остановки «Русский драматический театр», на клумбе выросли кабачки. Видео необычного насаждения на цветочной клумбе в выходные опубликовали в бурятском паблике «Аноним 03».
- Очень странно, кабачки на клумбе на остановке «Саяны»... Может, у администрации города денег не хватило? А вообще - это и красиво, и полезно, - так подписали видео в Сети.
Пользователи предположили, что семена попали на клумбу случайно.
Многие не увидели в этом ничего странного, отметив пользу от этого насаждения: «Да лучше так, чем полынь. А вообще, можно было ещё что-нибудь вырастить», «Ну а что такого. Нормально», «Ну и зачем выкладывать? Сейчас куча халявщиков набежит и завтра их уже не будет», «Это практично. Нуждающимся в помощь», «Ну и пусть растут себе, кому мешают», «В них три в одном, зелень цветы и плоды, и трава под листьями сильно не растёт, красота».
Другие же предложили разнообразить посадки и не ограничиваться только кабачками:
«Предлагаю в следующем году везде посадить не только кабачки, но и огурцы, помидоры, редиску, картофель», «У нас в городе и картошку можно увидеть, так что нормально - деревня же», «Можно было ещё огурцов насадить», «Наоборот хорошо, пусть везде будут овощи», «Ну тогда уж и огурцы с помидорами нужно было посадить».
Одна из подписчик паблика написала, что эта не единственная цветочная клумба с овощами: «На площади Славы помидор растёт в клумбе с петуниями».
Люди предположили, что такой «цветок» вырос случайно: «Мы однажды купили смесь цветов, а вырос подорожник на всю клумбу».
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года горожане сообщали о конопле, выросшей на газоне в микрорайоне Бурвод. Тогда снимок повеселил многих пользователей Сети. В комментариях люди шутили на этот счёт: «Весёлый газон на Кабанской», «Хороший газон», «Ништяк-ништяк».