Олимпийские игры стартуют 23 июля
Женская олимпийская сборная по боксу провела на сборах на Байкале 3 недели. Сегодня, 18 июля, женская сборная России по боксу отправится во Владивосток, где объединится с мужской сборной России по боксу, и уже 19 июля прямым рейсом отправится в Токио.
- Сегодня имел честь пообщаться с девушками из сборной России по боксу и пожелать им удачи на Олимпиаде! Они провели у нас на Байкале на сборах 3 недели. Уже завтра отправляются в Токио! Особенно радостно, что наша Людмила Воронцова представит Бурятию на Олимпиаде, - сообщил накануне вечером глава республики Алексей Цыденов в соцсети.
Также из Улан-Удэ будут провожать на Олимпиаду сборную по синхронному плаванию, сейчас девушки проходят акклиматизацию и тренируются в ФСК.
- Пожелаем всем нашим спортсменам удачи! Будем болеть всей страной! – заключил глава Бурятии.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. На соревнованиях по боксу (женщины) Россию будут представлять четыре спортсменки: Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 75 кг), а также спортсменка из Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова (до 57 кг).
Как сообщал «Байкал-Daily», женская олимпийская сборная России по боксу прибыла в Улан-Удэ в начале июля.
Сборы проходили в селе Сухая Кабанского района в отеле «Сагаан Морин». Там специально были оборудованы места для занятий общей и специализированной физической подготовкой: поставлены ринги, оснащены тренажёрные залы, в том числе боксёрскими грушами, подготовлен крытый бассейн.
Женская сборная России по боксу отправится на Олимпиаду из Бурятии
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