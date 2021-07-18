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Женская сборная России по боксу отправится на Олимпиаду из Бурятии

Женская сборная России по боксу отправится на Олимпиаду из Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Олимпийские игры стартуют 23 июля

Женская олимпийская сборная по боксу провела на сборах на Байкале 3 недели. Сегодня, 18 июля, женская сборная России по боксу отправится во Владивосток, где объединится с мужской сборной России по боксу, и уже 19 июля прямым рейсом отправится в Токио.

- Сегодня имел честь пообщаться с девушками из сборной России по боксу и пожелать им удачи на Олимпиаде! Они провели у нас на Байкале на сборах 3 недели. Уже завтра отправляются в Токио! Особенно радостно, что наша Людмила Воронцова представит Бурятию на Олимпиаде, - сообщил накануне вечером глава республики Алексей Цыденов в соцсети.

Также из Улан-Удэ будут провожать на Олимпиаду сборную по синхронному плаванию, сейчас девушки проходят акклиматизацию и тренируются в ФСК.

- Пожелаем всем нашим спортсменам удачи! Будем болеть всей страной! – заключил глава Бурятии.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. На соревнованиях по боксу (женщины) Россию будут представлять четыре спортсменки: Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 75 кг), а также спортсменка из Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова (до 57 кг).

Как сообщал «Байкал-Daily», женская олимпийская сборная России по боксу прибыла в Улан-Удэ в начале июля.

Сборы проходили в селе Сухая Кабанского района в отеле «Сагаан Морин». Там специально были оборудованы места для занятий общей и специализированной физической подготовкой: поставлены ринги, оснащены тренажёрные залы, в том числе боксёрскими грушами, подготовлен крытый бассейн. 
спорт Олимпийские игры

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