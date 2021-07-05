В Бурятию прибыла олимпийская сборная России по боксу

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Сборы пройдут в селе Сухая Кабанского района в отеле «Сагаан Морин». Там специально были оборудованы места для занятий общей и специализированной физической подготовкой: поставлены ринги, оснащены тренажёрные залы, в том числе боксёрскими грушами, подготовлен крытый бассейн.

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- Для нас была точкой отсчёта 2019-й год, - сообщил главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский. - Мы здесь провели сбор по подготовке к чемпионату мира. И этот чемпионат мы выиграли. Для Токио климатический и часовой пояс нам как раз подходил. В связи с этим было принято решение провести заключительный этап тренировок к Олимпиаде провести здесь, на этой базе, в Бурятии. Для нас это значимое место.

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В Токио выступит и спортсменка из Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова. На вопрос о планах Людмила отвечает твёрдо: «Что может быть в планах? В планах побеждать!».



В минспорта Бурятии подчеркнули, что при проведении тренировочных сборов строго соблюдаются антиковидные меры предосторожности. В том числе организованы отдельные входы для сборной, рециркуляторы в комнатах и сдача ПЦР-тестов.



На Олимпиаде в Токио выступят российские спортсменки: Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).



Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. На Играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро российские боксёры завоевали золотую и две бронзовые медали.



Как сообщал «Байкал-Dailу», помимо Людмилы Воронцовой, на Олимпийские игры отобрались ещё две спортсменки из Бурятии – лучница Светлана Гомбоева.

Сборы пройдут в селе Сухая Кабанского района в отеле «Сагаан Морин». Там специально были оборудованы места для занятий общей и специализированной физической подготовкой: поставлены ринги, оснащены тренажёрные залы, в том числе боксёрскими грушами, подготовлен крытый бассейн.- Для нас была точкой отсчёта 2019-й год, - сообщил главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский. - Мы здесь провели сбор по подготовке к чемпионату мира. И этот чемпионат мы выиграли. Для Токио климатический и часовой пояс нам как раз подходил. В связи с этим было принято решение провести заключительный этап тренировок к Олимпиаде провести здесь, на этой базе, в Бурятии. Для нас это значимое место.В Токио выступит и спортсменка из Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова. На вопрос о планах Людмила отвечает твёрдо: «Что может быть в планах? В планах побеждать!».В минспорта Бурятии подчеркнули, что при проведении тренировочных сборов строго соблюдаются антиковидные меры предосторожности. В том числе организованы отдельные входы для сборной, рециркуляторы в комнатах и сдача ПЦР-тестов.На Олимпиаде в Токио выступят российские спортсменки: Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. На Играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро российские боксёры завоевали золотую и две бронзовые медали.Как сообщал «Байкал-Dailу», помимо Людмилы Воронцовой, на Олимпийские игры отобрались ещё две спортсменки из Бурятии – борица Стальвира Оршуш

Женская олимпийская сборная России по боксу прибыла в Улан-Удэ, сообщили в пресс-служба минспорта Бурятии.В республике команда пробудет до конца июля, и уже отсюда отправится на Олимпийские игры в Токио. Предолимпийские тренировочные сборы будут проходить на озере Байкал. Встретил Байкал спортсменок сегодня непрекращающимся дождём.- Когда узнала, что сборы пройдут тут, конечно, обрадовалась. После 2019 года мне вообще здесь нравится. Даже приятно слышать: «Бурятия», - рассказала двукратная чемпионка мира (2014 и 2019 годов) Земфира Магомедалиева.