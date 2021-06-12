Уроженец Бурятии получил госпремию в Кремле









Награду Евгению Чойнзонову вручил президент Владимир Путин. После учёный выступил с небольшой речью.



- Я хотел бы поделиться с вами, Владимир Владимирович, своим наблюдением. Знакомясь с именами лауреатов Государственной премии 2020 года, я пришёл к заключению, что это наша многонациональная страна в миниатюре. Но независимо от национальности, вероисповедания, каждый из нас в силу своих профессиональных интересов делает всё возможное, вносит вклад в дело могущества нашей Отчизны, - отметил он.



Евгений Лхамацыренович отдельно отметил своих коллег, которые вместе с ним стали обладателями госнаграды – академика Решетова и профессора Абакарова. А после добавил:



- Эта государственная награда – результат огромного, титанического труда отечественных учёных, которые нейтронную терапию, интраоперационную лучевую терапию возвели в ранг мирового стандарта. Те материалы, которыми пользуемся и которыми восстанавливаем структуры лица наших пациентов, это тоже разработка отечественных учёных. В этой награде огромный труд моих коллег-онкологов, огромный труд медицинских сестёр и нянечек, которые внесли свой вклад в это общее дело. Наша задача медиков – сохранить здоровье нации. И, будьте уверены, мы всегда будем на страже здоровья наших сограждан.



Также среди обладателей государственных премий 2020 года - разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Лауреатами премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства стали митрополит Иларион (Алфеев), оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности удостоилась директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова, а госпремию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присудили главе благотворительного фонда «Линия жизни» Фаине Захаровой.



Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР.



Отметим, год назад на аналогичной церемонии



Справка:



Евгений Чойнзонов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН. Директор Научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.



Родился 14 декабря 1952 года в селе Жаргаланта Бурятской АССР. После окончания лечебного факультета Томского медицинского института был приглашен на должность младшего научного сотрудника отделения опухолей головы и шеи в Сибирский филиал Всесоюзного онкологического научного центра АМН СССР. В 1984 году успешно защитив кандидатскую диссертацию на тему «Лечение больных раком полости рта и его влияние на показатели системы иммунитета», был переведён на должность старшего научного сотрудника. После защиты в 1995 году докторской диссертации на тему «Рак верхних отделов дыхательного и пищеварительного тракта (эпидемиологические и иммуновирусологические аспекты, оценка эффективности лечения)» становится ведущим научным сотрудником этого же отделения НИИ онкологии. В 2002 году ему присвоено звание профессора по специальности «онкология». В 2005 году избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук по специальности «Онкология», а в 2011 г. - академиком РАМН. С 2002 г. поиюня 2016 г. – директор Томского НИИ онкологии, с июля 2016 г. – декабрь 2018 г. - директор Томского НИМЦ, с декабря 2018 г. - директор НИИ онкологии Томского НИМЦ.



Автор более 990 печатных трудов, в том числе 28 монографий, более 300 российских и зарубежных статей. Имеет 43 патента на изобретения и 12 свидетельств о государственной регистрации программных продуктов, пять лицензионных соглашений. Под его руководством выполнено и защищено 11 докторских и 21 кандидатских диссертаций.



Основные направления научной деятельности Чойнзонова связаны с разработкой методов ранней диагностики, органосохранного и реконструктивно-пластического хирургического лечения, комбинированной терапии, реабилитации больных со злокачественными новообразованиями области головы и шеи, изучением механизмов канцерогенеза и опухолевой прогрессии. Он предложил новые подходы к лечению рака щитовидной, околоушной желез, полости носа и околоносовых пазух.

Награду Евгению Чойнзонову вручил президент Владимир Путин. После учёный выступил с небольшой речью.- Я хотел бы поделиться с вами, Владимир Владимирович, своим наблюдением. Знакомясь с именами лауреатов Государственной премии 2020 года, я пришёл к заключению, что это наша многонациональная страна в миниатюре. Но независимо от национальности, вероисповедания, каждый из нас в силу своих профессиональных интересов делает всё возможное, вносит вклад в дело могущества нашей Отчизны, - отметил он.Евгений Лхамацыренович отдельно отметил своих коллег, которые вместе с ним стали обладателями госнаграды – академика Решетова и профессора Абакарова. А после добавил:- Эта государственная награда – результат огромного, титанического труда отечественных учёных, которые нейтронную терапию, интраоперационную лучевую терапию возвели в ранг мирового стандарта. Те материалы, которыми пользуемся и которыми восстанавливаем структуры лица наших пациентов, это тоже разработка отечественных учёных. В этой награде огромный труд моих коллег-онкологов, огромный труд медицинских сестёр и нянечек, которые внесли свой вклад в это общее дело. Наша задача медиков – сохранить здоровье нации. И, будьте уверены, мы всегда будем на страже здоровья наших сограждан.Также среди обладателей государственных премий 2020 года - разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Александр Гинцбург, Денис Логунов и Сергей Борисевич. Лауреатами премии за выдающиеся достижения в области литературы и искусства стали митрополит Иларион (Алфеев), оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников. Премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности удостоилась директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова, а госпремию за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности присудили главе благотворительного фонда «Линия жизни» Фаине Захаровой.Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР.Отметим, год назад на аналогичной церемонии золотую звезду Героя Труда получил директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых Евгений Чойнзонов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН. Директор Научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН.Родился 14 декабря 1952 года в селе Жаргаланта Бурятской АССР. После окончания лечебного факультета Томского медицинского института был приглашен на должность младшего научного сотрудника отделения опухолей головы и шеи в Сибирский филиал Всесоюзного онкологического научного центра АМН СССР. В 1984 году успешно защитив кандидатскую диссертацию на тему «Лечение больных раком полости рта и его влияние на показатели системы иммунитета», был переведён на должность старшего научного сотрудника. После защиты в 1995 году докторской диссертации на тему «Рак верхних отделов дыхательного и пищеварительного тракта (эпидемиологические и иммуновирусологические аспекты, оценка эффективности лечения)» становится ведущим научным сотрудником этого же отделения НИИ онкологии. В 2002 году ему присвоено звание профессора по специальности «онкология». В 2005 году избран членом-корреспондентом Российской академии медицинских наук по специальности «Онкология», а в 2011 г. - академиком РАМН. С 2002 г. поиюня 2016 г. – директор Томского НИИ онкологии, с июля 2016 г. – декабрь 2018 г. - директор Томского НИМЦ, с декабря 2018 г. - директор НИИ онкологии Томского НИМЦ.Автор более 990 печатных трудов, в том числе 28 монографий, более 300 российских и зарубежных статей. Имеет 43 патента на изобретения и 12 свидетельств о государственной регистрации программных продуктов, пять лицензионных соглашений. Под его руководством выполнено и защищено 11 докторских и 21 кандидатских диссертаций.Основные направления научной деятельности Чойнзонова связаны с разработкой методов ранней диагностики, органосохранного и реконструктивно-пластического хирургического лечения, комбинированной терапии, реабилитации больных со злокачественными новообразованиями области головы и шеи, изучением механизмов канцерогенеза и опухолевой прогрессии. Он предложил новые подходы к лечению рака щитовидной, околоушной желез, полости носа и околоносовых пазух.

12 июня, в День России, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась торжественная церемония вручения государственных премий за 2020 год. Одним из обладателей премии в области науки и технологий стал уроженец Бурятии, выходец из села Жаргаланта Селенгинского района Евгений Чойнзонов. Он доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, директор Научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра.Евгений Чойнзонов и его коллеги Игорь Решетов и Садулла Абакаров стали лауреатами госпремии за создание фундаментального междисциплинарного биомедицинского подхода к лечению, реконструкции и реабилитации при опухолях органов головы и шеи. В указе о лауреатах госпремии говорится:«Коллективом авторов создана высокоэффективная технологическая цепочка лечения, реконструкции и реабилитации злокачественных новообразований головы, шеи и лица с увеличением выживаемости пациентов до 95%. Разработан и реализован на практике комплекс мер по одномоментному удалению злокачественных тканей и пластическим реконструкциям головы и лица, с имплантацией сложнейших комплексных ауто- и биоискусственных трансплантатов на основе новых материалов, с применением самых современных компьютерных, аддитивных (послойных) и клеточных технологий, в том числе с установкой сложно-челюстных конструкций; разработана собственная многоступенчатая система восстановления функций речи, а также других средств для полной реабилитации и социализации больных.Евгением Чойнзоновым разработаны методики реконструкции сложных, сквозных дефектов челюстно-лицевой области с использованием многокомпонентных лоскутов (имплантатов) с использованием компьютерного моделирования и аддитивных (послойных) технологий, созданы индивидуальные хирургические шаблоны для моделирования тканевых имплантатов с учётом анатомических особенностей пациента (лечение прошли более 2000 пациентов)».