В Улан-Удэ исчезли «весёлые» светофоры

Нанесение смайликов ГОСТом не предусмотрено
В Улан-Удэ МБУ «Горсвет» демонтировал наклейки на светофорах на остановке «Республиканский бизнес-инкубатор», чтобы выполнить требования предписания управления ГИБДД МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в качестве эксперимента МБУ «Горсвет» установил наклейки смайликов
на стёкла светофоров по улице Бабушкина. Через пять дней ГИБДД выдало предписание в срок до 15 июля устранить нарушения.
Однако нанесение смайликов и иных изображений ГОСТом не предусмотрено
, сообщали в УГИБДД.
9 июля «Горсвет» демонтировал смайлики.
Также МБУ «Горсвет» направили письмо в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации с просьбой разрешить данный эксперимент.
- Главная цель эксперимента, позволить детям быстрее и проще осваивать информацию о работе светофоров с помощью использования языка «смайлов», - сообщили в «Горсвете».
Также были изучены реакции и мнения горожан, большая часть которых оказались положительными: «Прикольно, смотришь и настроение поднимается», «Классные смайлики, оставьте пожалуйста», «Идея классная, наоборот в пору поддержать и утвердить» - пишут активные жители столицы в комментариях в соцсетях.
Локдаун действует до понедельника
Нанесение смайликов ГОСТом не предусмотрено
Мишка долго обнюхивал дерево
Ежесуточный прирост продолжает постепенно снижаться
Кожвендиспансер опубликовал статистические данные
На мероприятии обеспечат меры по предотвращению распространения COVID-19
Участки автодороги будут закрыты 5 и 7 августа
В Улан-Удэ осадков не ожидается
Участники акции могут выиграть приз
Яна Жапова приняла участие в этапах гран-при России и Чёрного моря
Редкий музейный экспонат первой четверти XIX века покажут посетителям в декабре
Её участники должны преодолеть 34 тысячи километров вдоль границ России
В столице Приморья торжественно встретили боевые корабли, принимавшие участие в крупномасштабном учении в Тихом океане
Открыт набор учащихся на смену «Байкал – природная лаборатория»
В честь пяти классиков Бурятии проводятся литературный фестиваль и онлайн-выставка