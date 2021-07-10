В Улан-Удэ исчезли «весёлые» светофоры

9 июля «Горсвет» демонтировал смайлики.









Также МБУ «Горсвет» направили письмо в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации с просьбой разрешить данный эксперимент.- Главная цель эксперимента, позволить детям быстрее и проще осваивать информацию о работе светофоров с помощью использования языка «смайлов», - сообщили в «Горсвете».Также были изучены реакции и мнения горожан, большая часть которых оказались положительными: «Прикольно, смотришь и настроение поднимается», «Классные смайлики, оставьте пожалуйста», «Идея классная, наоборот в пору поддержать и утвердить» - пишут активные жители столицы в комментариях в соцсетях.