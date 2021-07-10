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В Улан-Удэ исчезли «весёлые» светофоры

В Улан-Удэ исчезли «весёлые» светофоры
Общество,  Фото:МБУ «Горсвет»
Нанесение смайликов ГОСТом не предусмотрено

В Улан-Удэ МБУ «Горсвет» демонтировал наклейки на светофорах на остановке «Республиканский бизнес-инкубатор», чтобы выполнить требования предписания управления ГИБДД МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в качестве эксперимента МБУ «Горсвет» установил наклейки смайликов на стёкла светофоров по улице Бабушкина. Через пять дней ГИБДД выдало предписание в срок до 15 июля устранить нарушения.

Однако нанесение смайликов и иных изображений ГОСТом не предусмотрено, сообщали в УГИБДД.

9 июля «Горсвет» демонтировал смайлики.
 


Также МБУ «Горсвет» направили письмо в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации с просьбой разрешить данный эксперимент.

- Главная цель эксперимента, позволить детям быстрее и проще осваивать информацию о работе светофоров с помощью использования языка «смайлов», - сообщили в «Горсвете».

Также были изучены реакции и мнения горожан, большая часть которых оказались положительными: «Прикольно, смотришь и настроение поднимается», «Классные смайлики, оставьте пожалуйста», «Идея классная, наоборот в пору поддержать и утвердить» - пишут активные жители столицы в комментариях в соцсетях. 
светофоры

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