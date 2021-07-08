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Жители района Бурятии страдают без стоматолога

Жители района Бурятии страдают без стоматолога
Общество,  Фото:pixabay.com
Незаменимый врач уехал бороться с коронавирусом

Жители Тарбагатайского района Бурятии обеспокоены тем, что у них исчез врач стоматолог-терапевт. Соответствующий вопрос сельчане задали в районную группу «Тарбагатай-инфо. 24/7».

- Почему у нас в Тарбагатайском районе нет врача стоматолога-терапевта? Почему люди должны ездить в Улан-Удэ, там очередь на месяц вперёд... Как быть? – поинтересовались местные жители.

Ситуацию прокомментировал заместитель главного врача Тарбагатайской центральной районной больницы Борис Тушинов. Как выяснилось, его коллега помогает врачам из Улан-Удэ.

- Врач-стоматолог в настоящее время работает в ковидном госпитале Улан-Удэ. На замену никого нет, - цитирует Бориса Тушинова «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия переживает третью волну коронавируса. В этой связи на две недели – с 27 июня по 11 июля – в регионе введён локдаун. Разворачиваются дополнительные ковидные койки, на борьбу с ковидом мобилизуют всех врачей. В их число вошли стоматологи и зубные врачи. Они прошли специальное обучение и заступили на работу в ковидные стационары и поликлиники для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией.
стоматология врачи

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