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Улан-удэнцы нашли «послание ко Вселенной»

Улан-удэнцы нашли «послание ко Вселенной»
Общество,  Фото:pixabay.com, anonim__03
Забавную находку обсуждают в соцсетях

Сегодня около дома улан-удэнца приземлился воздушный шарик с посланием для Вселенной. Автор послания до июня следующего года пожелал стать директором компании, иметь трёхкомнатную квартиру в центре Улан-Удэ и двухэтажный коттедж на берегу Байкала. Фото записки опубликовал Instagram-паблик anonim__03.

- Автор, вселенная вас услышала! Все ваши желания обязательно сбудутся, - написал автор поста.



В комментариях пользователи пошутили, что шарик с запиской запустил Алексей Козлов, который не так давно был назначен на должность управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода. 

Другие пользователи добавили, что для достижения этих целей нужно усердно работать, и всё сбудется.

Также улан-удэнцы предположили, что шарик запустили участники некоего «марафона желаний».

«Наивные, как дети», - высказался один из пользователей. «Человек надеется, ну что вы начинаете», - пожурил в ответ другой улан-удэнец.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в июне на Байкале в Бурятии отдыхающие нашли бутылку с любовным посланием из 2018 года.

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