Улан-удэнцы нашли «послание ко Вселенной»

Сегодня около дома улан-удэнца приземлился воздушный шарик с посланием для Вселенной. Автор послания до июня следующего года пожелал стать директором компании, иметь трёхкомнатную квартиру в центре Улан-Удэ и двухэтажный коттедж на берегу Байкала. Фото записки опубликовал Instagram-паблик anonim__03.
- Автор, вселенная вас услышала! Все ваши желания обязательно сбудутся, - написал автор поста.
В комментариях пользователи пошутили, что шарик с запиской запустил Алексей Козлов, который не так давно был назначен на должность управляющего директора Улан-Удэнского авиационного завода.
Другие пользователи добавили, что для достижения этих целей нужно усердно работать, и всё сбудется.
Также улан-удэнцы предположили, что шарик запустили участники некоего «марафона желаний».
«Наивные, как дети», - высказался один из пользователей. «Человек надеется, ну что вы начинаете», - пожурил в ответ другой улан-удэнец.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в июне на Байкале в Бурятии отдыхающие нашли бутылку с любовным посланием из 2018 года.