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Улан-удэнцу, два года мучающемуся от икоты, не смогли помочь в Москве

Улан-удэнцу, два года мучающемуся от икоты, не смогли помочь в Москве
Общество,  Фото:pixabay.com
Страдающий икотой мужчина по-прежнему может спать только урывками

Улан-удэнец Андрей, два года страдающий от непрекращающейся икоты, прошёл обследование в Москве, в национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского - крупнейшем лечебном и научно-исследовательском учреждении страны. Попасть туда ему помогла в том числе министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, откликнувшаяся на призыв о помощи.

Некоторое время назад мужчина вернулся из столицы России, на своей странице в Instagram он рассказал о результатах поездки. К сожалению, основную проблему – икоту - пока не решили.

- Больше недели назад вернулся из Москвы. Где, благодаря знакомым и незнакомым хорошим людям проходил обследование в госпитале Вишневского. Но, к сожалению, проблема с икотой так и не решилась. Сейчас на часах 2:45, из всех попыток поспать удалась только одна – это чуть больше, чем на час. Спустился на первый этаж, чтобы никому не мешать из своих, - рассказал Андрей.

В Москве ему провели множество исследований. По их итогам назначили лекарства, которые можно применять во время приступов, а также предложили изменить образ жизни, добавив спорт и лыжи. Отметим, Андрей является автором тренировок силового триатлона, судьёй международной категории, персональным тренером.

- Была проведена куча обследований, но в силу того, что это институт хирургии, лечения никакого не было. Всё, что можно было сделать, врачи сделали. И МРТ головного мозга, шейного отдела, различные УЗИ… Не знаю, поможет ли какая-то медицина помочь. Наверное, только израильская. На это, если честно, нет уже ни сил, ни средств, - заключил Андрей.

Мужчина рассказывал, что приступы икоты с осени 2020 года стали постоянными, 24 часа в сутки. Икота мешает ему в повседневной жизни. После еды у Андрея открывается рвотный рефлекс, а ночью невозможно уснуть. Местные врачи выписывали ему лекарства, но они не помогли. Мужчина безуспешно ездил на лечение в Иркутск, а потом обратился за помощью к общественности.

О новых планах по лечению болезни Андрей пока не сообщал.

медицинская помощь

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