С мужчиной, который два года не может избавиться от икоты, связалась помощник министра здравоохранения России
Как сообщал «Байкал-Dailу», улан-удэнец Андрей два года сильно мучается от непрекращающейся икоты. Местные и иркутские врачи не смогли определить причину его загадочной болезни, не помогают и многочисленные таблетки, которые они выписывали. После еды у мужчины появляется рвотный рефлекс. Особенно тяжело Андрею по ночам – из-за беспрерывной икоты спать удаётся редкими урывками – по два-три часа. Недавно отчаявшийся мужчина записал видеообращение к минздраву Бурятии с просьбой помочь ему в направлении в крупный федеральный центр. Видео появилось в паблике buryatia_online, где в комментариях, действительно, откликнулась министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
На днях buryatia_online опубликовала новое видео от Андрея, где он сообщил отличные новости. Улан-удэнцу удалось «достучаться» до министерства здравоохранения России. С ним связалась лично помощница главы минздрава РФ Михаила Мурашко.
- От него мне звонила его помощница. Она посмотрела интервью. Также пообещала помочь, - рассказал Андрей.
Сегодня он должен был вылететь в Москву. Андрея берут на обследование в национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского - крупнейшее лечебное и научно-исследовательское учреждение страны.
- В понедельник вылетаю в Москву. Получил вызов в центр хирургии имени Вишневского. Был разговор с главным врачом этого центра, меня готовы принять. Надеюсь, помогут мне в решении моей проблемы, - рассказал он.
В видеообращении Андрей поблагодарил всех, кто его поддерживал и помогал. Отдельно он поблагодарил свою семью. «Семье приходится терпеть моё состояние практически 24 часа в сутки», - обратился мужчина.
Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву
Общество, Фото:
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