 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 июня

13 июня

Популярное

Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву

Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву
Общество,  Фото:pixabay.com
С мужчиной, который два года не может избавиться от икоты, связалась помощник министра здравоохранения России

Как сообщал «Байкал-Dailу», улан-удэнец Андрей два года сильно мучается от непрекращающейся икоты. Местные и иркутские врачи не смогли определить причину его загадочной болезни, не помогают и многочисленные таблетки, которые они выписывали. После еды у мужчины появляется рвотный рефлекс. Особенно тяжело Андрею по ночам – из-за беспрерывной икоты спать удаётся редкими урывками – по два-три часа. Недавно отчаявшийся мужчина записал видеообращение к минздраву Бурятии с просьбой помочь ему в направлении в крупный федеральный центр. Видео появилось в паблике buryatia_online, где в комментариях, действительно, откликнулась министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

На днях buryatia_online опубликовала новое видео от Андрея, где он сообщил отличные новости. Улан-удэнцу удалось «достучаться» до министерства здравоохранения России. С ним связалась лично помощница главы минздрава РФ Михаила Мурашко.

- От него мне звонила его помощница. Она посмотрела интервью. Также пообещала помочь, - рассказал Андрей.

Сегодня он должен был вылететь в Москву. Андрея берут на обследование в национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского - крупнейшее лечебное и научно-исследовательское учреждение страны.

- В понедельник вылетаю в Москву. Получил вызов в центр хирургии имени Вишневского. Был разговор с главным врачом этого центра, меня готовы принять. Надеюсь, помогут мне в решении моей проблемы, - рассказал он.

В видеообращении Андрей поблагодарил всех, кто его поддерживал и помогал. Отдельно он поблагодарил свою семью. «Семье приходится терпеть моё состояние практически 24 часа в сутки», - обратился мужчина. 
медицинская помощь врачи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Буряты стали одними из героев ролика «МЫ в глазах»
Буряты стали одними из героев ролика «МЫ в глазах»
Общество, 14.06.2021
В России сняли ролик с представителями 89 национальностей
Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву
Улан-удэнца, страдающего икотой, вызвали на лечение в Москву
Общество, 14.06.2021
С мужчиной, который два года не может избавиться от икоты, связалась помощник министра здравоохранения России
В Бурятии днём до +23 градусов
В Бурятии днём до +23 градусов
Общество, 14.06.2021
Местами кратковременные дожди
В Бурятии открыт третий сезон для волонтёров на Байкале
В Бурятии открыт третий сезон для волонтёров на Байкале
Общество, 13.06.2021
Волонтёрам предоставляются места для проживания, питание и экипировка
В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа
В Улан-Удэ волонтёры нашли ребёнка за два часа
Общество, 13.06.2021
10-летний мальчик находился на улице ночью один
На Сахалине впервые прошёл «Праздник бууз»
На Сахалине впервые прошёл «Праздник бууз»
Общество, 13.06.2021
Прошли мастер-классы, конкурс на самое быстрое поедание бууз. ВИДЕО
В Бурятии восстановили заброшенный источник
В Бурятии восстановили заброшенный источник
Общество, 13.06.2021
Работы по восстановлению целебного источника начались два года назад
В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по боевому самбо
В Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир по боевому самбо
Общество, 13.06.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
Врач БСМП: «Больница заполнилась буквально за полнедели до отказа»
Врач БСМП: «Больница заполнилась буквально за полнедели до отказа»
Общество, 13.06.2021
Сотрудники заполненного госпиталя обратились к жителям Бурятии
В Забайкалье бизнесмен получил 9 лет колонии по делу о ДТП с 19 погибшими
В Забайкалье бизнесмен получил 9 лет колонии по делу о ДТП с 19 погибшими
Общество, 13.06.2021
В декабре 2019 года техосмотр автобуса перед его выездом из Сретенска в Читу не был проведён
В Бурятии на станции замечены медведица с медвежатами
В Бурятии на станции замечены медведица с медвежатами
Общество, 13.06.2021
На место выехали сотрудники Бурприроднадзора
В Бурятии на тушении лесного пожара работал 21 человек
В Бурятии на тушении лесного пожара работал 21 человек
Общество, 13.06.2021
На утро 13 июня новых очагов не обнаружено
В финале «Новой звезды» бурятская артистка Бадма-Ханда выступит с певицей Зарой
В финале «Новой звезды» бурятская артистка Бадма-Ханда выступит с певицей Зарой
Общество, 13.06.2021
Финал телешоу будет проходить в течение двух дней – 13 и 14 июня
В Забайкалье мужчина убил приятеля во время ссоры
В Забайкалье мужчина убил приятеля во время ссоры
Общество, 13.06.2021
После убийства обвиняемый лёг спать
В Бурятии растёт заболеваемость коронавирусом
В Бурятии растёт заболеваемость коронавирусом
Общество, 13.06.2021
Накануне скончались 7 пациентов с коронавирусом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^