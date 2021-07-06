Известная блогерша «разнесла» Анфису Чехову за скандал с бурятками

Лена Миро назвала извинение Чеховой перед бурятскими женщинами «не менее оскорбительным, чем само оскорбление»
Острая на язык блогерша Лена Миро без стеснения высказалась о недавнем скандале с Чеховой на странице в своём ЖЖ. В своём рассуждении Миро поддержала буряток и тут же усомнилась во внешней привлекательности самой телеведущей.
«…Я работала с девочкой из Бурятии. Она такая красивая была: глаз не отвести. Одно полотно шёлковых волос ниже пояса чего стоило. Так ещё и кожа идеально гладкая, и глаза – как у оленёнка Бемби, и губы - как у Джоли, но без всяких филлеров. Бурятки реально красивые, а вот о Чеховой я того же сказать, увы, не могу…» - написала Миро в своем ЖЖ.
Говоря об этом, Миро привела в доказательство фото лица Чеховой разного возраста до и после косметических процедур.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные вокруг Анфисы Чеховой разыгрался нешуточный скандал. Она сравнила своё лицо, отёкшее от большого количества гилауроновой кислоты, с лицом бурятской женщины, а также с лицом опухшей алкоголички. Чехова добавила, что в те дни ненавидела своё отражение. Эту историю телеведущая рассказала в эфире первого выпуска своего нового телешоу «Скажи, подруга» (16+) на федеральном канале «Домашний».
После этого страницу засыпали гневными сообщениями, обвинив в расизме и требуя извинений. Чехова, конечно, тут же извинилась, хотя, по мнению Миро, телеведущую заставили это сделать.
«…Анфиске, видимо, надавали по шапке за оскорбительное высказывание в адрес представительниц другого этноса и заставили перед бурятками извиниться…» - прокомментировала блогерша.
В извинительной речи, которую Анфиса Чехова опубликовала в своём Instagram, Лена Миро увидела ещё одно оскорбление.
«…Простите, что ляпнула глупость, не подумав, позволила дурацкой и оскорбительной фразе, которую я произнесла бессознательно, причинить боль людям, принадлежащим к удивительной и уникальной нации с глубокой историей и с лицами, отличными от европейских, но от этого не менее прекрасными…» - написала Чехова.
Миро раскритиковала ее слова, отметив, что «извинение вышло не менее оскорбительным, чем само оскорбление», и что «европейские лицо не является золотым стандартом красоты и нельзя их сравнивать».
«…Не так приносят извинения, Анфиса. Не так…Оценивать красоту других этносов и рас относительно европейского стандарта -- это расизм…С чего ты взяла, Анфиса, что буряткам нравится, когда их сравнивают с европейками, что твоё «ты не менее красивая, чем европейка» - это для них комплимент?» - негодует Миро.
Резюмируя, блогерша заявила, что ей стыдно за Чехову, и что такое возможно на федеральном канале.
Также, чтобы сгладить углы в этой непростой ситуации, Чехова предложила буряткам стать лицом её бренда одежды.
Известная блогерша «разнесла» Анфису Чехову за скандал с бурятками
Общество, Фото:
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