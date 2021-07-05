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В Улан-Удэ автоинспекторы выстроили цифру 85 из автомобилей

В Улан-Удэ автоинспекторы выстроили цифру 85 из автомобилей
Общество,  Фото:gibdd03
Сотрудники ДПС необычно поздравили коллег с профессиональным юбилеем

3 июля исполнилось 85 лет со дня образования ГИБДД. Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Бурятии необычным способом поздравили своих коллег. Дорожные полицейские выстроили патрульные автомобили в число «85» и включили проблесковые маяки.

Это световое представление полицейские сняли на видео, а смонтированный ролик разместили на официальном аккаунте в Instagram.


видео - @gibdd03

- Изо дня в день, без перерывов и выходных, вы несёте нелёгкую службу, решая непростую задачу по сохранению жизни и здоровья водителей и пешеходов. Подчас рискуя собой, вы спасаете людей от беды, предотвращайте ДТП, обеспечивая порядок на дорогах, - написали сотрудники.

В комментариях подписчики также поздравили сотрудников ДПС, пожелав им здоровья, сил и семейного благополучия.

Служба была образована в 1936 году Советом народных комиссаров СССР для надзора за дорожным движением. Главными задачами, поставленными перед новой структурой, стали борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, а также наблюдение за подготовкой водительских кадров и учёт автопарка.

После воссоздания в 1967 году МВД СССР ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры. В июне 1998 года указом президента РФ ГАИ была реорганизована в ГИБДД.

ГИБДД полиция автомобили юбилей
 
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