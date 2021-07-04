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Назван медальный план российских боксёров на Олимпиаду в Токио

Назван медальный план российских боксёров на Олимпиаду в Токио
Общество,  Фото:страница Людмилы Воронцовой
В составе сборной России спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова 

Сборную России на Олимпийских играх в Токио представят 11 боксёров. В том числе в состав сборной вошла спортсменка из Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова.

Генеральный секретарь федерации бокса России Кирилл Щекутьев обозначил задачу перед национальной командой – завоевание трёх золотых медалей.

В разговоре с РИА Новости Щекутьев рассказал о подготовке сборной к важнейшим соревнованиям:

- Сборная России вылетает в Токио 20 июля, именно эта дата стоит в качестве приезда. Мужская сборная будет проходить заключительный этап подготовки во Владивостоке, а женская – в Улан-Удэ. Мы не испытываем никаких проблем с подготовкой к Олимпийским играм: всё идет в штатном режиме. Мы ждём лучшего выступления сборной России по боксу в Токио, и, на мой взгляд, есть все предпосылки для этого.

Соревнования пройдут в восьми весовых категориях у мужчин и в пяти – у женщин, сообщили в пресс-службе федерации бокса России.

Состав национальной команды выглядит следующим образом: Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. На Играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро российские боксёры завоевали золотую и две бронзовые медали.

Как сообщал «Байкал-Dailу», помимо Людмилы Воронцовой, на Олимпиаду отобрались ещё две спортсменки из Бурятии – борица Стальвира Оршуш и лучница Светлана Гомбоева.


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