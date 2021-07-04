Одинокое пианино и танец: Появилось видео с Аделиной Сотниковой на Байкале







На Байкале композитор весной провёл десять дней. Он проехал по степям и льдам почти тысячу километров. Случайно попал в небольшой село Никола – в этой местности тают льды и из озера вытекает река Ангара. Там Никола Мельников задержался на несколько дней, чтобы завершить работу над композицией «Pisces XII». Название вдохновлено экспериментами с глубоководными погружениями на дно Байкала – серией канадских и советских научно-исследовательских обитаемых аппаратов для океанологических исследований «Пайсис» (лат. Pisces - рыбы).



Никола Мельников композитор-неоклассик и электронный продюсер. Его предыдущий неоклассический релиз попал в Топ-15 Billboard.





