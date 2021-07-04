 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 июля

03 июля

02 июля

Популярное

Одинокое пианино и танец: Появилось видео с Аделиной Сотниковой на Байкале

Одинокое пианино и танец: Появилось видео с Аделиной Сотниковой на Байкале
Общество, 
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова работала вместе с молодым композитором

Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте на Байкале снял видео молодой российский композитор из Москвы Никола Мельников. В ролике снялась олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова.

На днях Никола Мельников выложил смонтированное видео. Композитор играет на пианино, одиноко стоящем на льду Байкала, а Аделина Сотникова исполняет чувственный танец.

 
На Байкале композитор весной провёл десять дней. Он проехал по степям и льдам почти тысячу километров. Случайно попал в небольшой село Никола – в этой местности тают льды и из озера вытекает река Ангара. Там Никола Мельников задержался на несколько дней, чтобы завершить работу над композицией «Pisces XII». Название вдохновлено экспериментами с глубоководными погружениями на дно Байкала – серией канадских и советских научно-исследовательских обитаемых аппаратов для океанологических исследований «Пайсис» (лат. Pisces - рыбы).

Никола Мельников композитор-неоклассик и электронный продюсер. Его предыдущий неоклассический релиз попал в Топ-15 Billboard.


Байкал композитор клип фигурное катание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют
Здание Бурятского хореографического колледжа реконструируют
Общество, 04.07.2021
Работы по проекту реконструкции были задержаны из-за переноса бомбоубежища
Иркутская область ужесточила ограничения из-за COVID-19
Иркутская область ужесточила ограничения из-за COVID-19
Общество, 04.07.2021
Приостановили работу театров, саун, фудкортов и др.
Число погибших от коронавируса в Бурятии превысило 1300 человек
Число погибших от коронавируса в Бурятии превысило 1300 человек
Общество, 04.07.2021
Спустя неделю после локдауна ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 04.07.2021
В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
Ольхон открыли для посещения после проливных дождей
Ольхон открыли для посещения после проливных дождей
Общество, 04.07.2021
На самом крупном острове Байкала закончилась непогода
В Бурятии отмечает юбилей легендарный тренер по борьбе
В Бурятии отмечает юбилей легендарный тренер по борьбе
Общество, 04.07.2021
Валерий Иванов воспитал больше 100 мастеров спорта
Полицейские Казани ищут девушку из Бурятии
Полицейские Казани ищут девушку из Бурятии
Общество, 03.07.2021
Брат пропавшей полагает, что девушка может находиться в Татарстане 
В Улан-Удэ мама потеряла сына, выносящего 10 часов мусор
В Улан-Удэ мама потеряла сына, выносящего 10 часов мусор
Общество, 03.07.2021
В отношении женщины составлен административный протокол
Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Июнь 2021
Общество, 03.07.2021
Посмотрим на Улан-Удэ через объектив фотокорреспондента Сергея Тарасенко
В Бурятии заслуженный работник культуры России празднует юбилей
В Бурятии заслуженный работник культуры России празднует юбилей
Общество, 03.07.2021
Вячеслав Буланов сделал огромный вклад в развитие музыкального искусства республики
Пропавшая с сыном жительница Улан-Удэ найдена
Пропавшая с сыном жительница Улан-Удэ найдена
Общество, 03.07.2021
Женщина сама вернулась домой 
В Бурятии будут развивать Пушкинскую карту
В Бурятии будут развивать Пушкинскую карту
Общество, 03.07.2021
Школьники и студенты получат три тысячи рублей на посещение театров и музеев
Бурятия на борьбу с COVID-19 получит 374,9 млн рублей
Бурятия на борьбу с COVID-19 получит 374,9 млн рублей
Общество, 03.07.2021
Будут приобретены аппараты ИВЛ, рентген-аппараты и многое другое 
ГИБДД Бурятии отмечает 85-летние
ГИБДД Бурятии отмечает 85-летние
Общество, 03.07.2021
Сотрудники остаются на посту в любую погоду, обеспечивая дорожную безопасность 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^