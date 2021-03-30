На Байкале сняли клип с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой





На Байкале сняли клип на музыку молодого российского композитора Николы Мельникова. Героиней клипа стала Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию.- Сотни килограммов оборудования и инвентаря, больше десятка ассистентов, громоздкий реквизит. Как таким составом и с таким багажом безопасно перемещаться по льду озера? И не навредить водоёму? Эти вопросы были заданы специалистам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» творческой командой из Москвы, которая была намерена создать клип на музыку молодого российского композитора Николы Мельникова, - сообщают в «Заповедном Прибайкалье».Байкал был выбран местом съёмок неслучайно. Своей новой работой (неоклассическая музыка) Никола Мельников планирует обратить внимание миллионов людей по всему миру на проблемы сохранения чистоты озера Байкал.- Путь к сердцам слушателей музыкант начал с игры фортепиано, установленном прямо на льду. Игру, несмотря на порывистый холодный ветер, поддержала олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова, - рассказали о процессе съёмок в «Заповедном Прибайкалье».В учреждении отметили, что за несколько часов на местах съёмки не появилось ни одной лишней бумажки: весь образующийся мусор запаковывался в герметичные пакеты с фиксаторами; уровень звука не превышал допустимых норм.- На каждой локации присутствовал биотуалет. Инспекторы Листвянского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» не сделали ни одного замечания членам творческой команды. Более того – помогли гостям с транспортировкой: судно на воздушной подушке и вездеход «Трэкол» обеспечили безопасное перемещение людей и грузов. Результат такой совместной работы жители планеты смогут оценить уже в апреле текущего года, - заключили в «Заповедном Прибайкалье».Видео со съёмок появилось и на странице Аделины Сотниковой. «Место - куда хочется возвращаться. Первый раз, когда была на Байкале сказала себе, что вернусь обязательно обратно. И вот я тут, пусть на денёк, но он был очень непростым. Но всё прошло очень хорошо», - написала Аделина.