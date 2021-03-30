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На Байкале сняли клип с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой

На Байкале сняли клип с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой
Общество, 
Клип с участием знаменитой фигуристки должен обратить внимание людей на проблемы экологии Байкала

На Байкале сняли клип на музыку молодого российского композитора Николы Мельникова. Героиней клипа стала Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию.

- Сотни килограммов оборудования и инвентаря, больше десятка ассистентов, громоздкий реквизит. Как таким составом и с таким багажом безопасно перемещаться по льду озера? И не навредить водоёму? Эти вопросы были заданы специалистам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» творческой командой из Москвы, которая была намерена создать клип на музыку молодого российского композитора Николы Мельникова, - сообщают в «Заповедном Прибайкалье».

Байкал был выбран местом съёмок неслучайно. Своей новой работой (неоклассическая музыка) Никола Мельников планирует обратить внимание миллионов людей по всему миру на проблемы сохранения чистоты озера Байкал.

- Путь к сердцам слушателей музыкант начал с игры фортепиано, установленном прямо на льду. Игру, несмотря на порывистый холодный ветер, поддержала олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова, - рассказали о процессе съёмок в «Заповедном Прибайкалье».

В учреждении отметили, что за несколько часов на местах съёмки не появилось ни одной лишней бумажки: весь образующийся мусор запаковывался в герметичные пакеты с фиксаторами; уровень звука не превышал допустимых норм.

- На каждой локации присутствовал биотуалет. Инспекторы Листвянского лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» не сделали ни одного замечания членам творческой команды. Более того – помогли гостям с транспортировкой: судно на воздушной подушке и вездеход «Трэкол» обеспечили безопасное перемещение людей и грузов. Результат такой совместной работы жители планеты смогут оценить уже в апреле текущего года, - заключили в «Заповедном Прибайкалье».


Видео со съёмок появилось и на странице Аделины Сотниковой. «Место - куда хочется возвращаться. Первый раз, когда была на Байкале сказала себе, что вернусь обязательно обратно. И вот я тут, пусть на денёк, но он был очень непростым. Но всё прошло очень хорошо», - написала Аделина. 

клип Байкал фигурное катание
 
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