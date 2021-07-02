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В улан-удэнской колонии установили стритбольное кольцо

В улан-удэнской колонии установили стритбольное кольцо
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Состоялся первый турнир по стритболу

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ установили профессиональное стритбольное кольцо. Среди осуждённых провели первый турнир.

- С соблюдением всех профилактических мер в учреждении проведено соревнование между осужденными по уличному баскетболу. Призёрам соревнований вручены дипломы, осужденным, занявшим первое место, вручен кубок победителя, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Отмечается, что соревнования вызвали большой интерес со стороны осуждённых.

От обычного баскетбола стритбол отличается количеством игроков — их два или. Зона игры – половина баскетбольного игрового поля, а кольцо только одно вместо двух. 
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