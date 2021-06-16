В Бурятии найденным детёнышам манула нашли новый дом

Найденных в Мухоршибирском районе Бурятии диких котят – детёнышей манула – накануне забрали инспекторы Бурприроднадзора. Малышей-манулов повезли в Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ. Об этом сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
- В музее практически сразу согласились взять котят. У них самка манула недавно родила, кормящая. Найденышей подсадят к ней в помёт. Надеемся, всё получится. За малышами будем следить. По дальнейшей судьбе пока не решали, им надо подрасти, - отметил Денис Крылов, государственный инспектор Бурприроднадзора.
Когда котята подрастут, их отдадут, скорее всего, в заповедник или другой зоопарк.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее детёнышей манула обнаружили жители села Новый Заган Мухоршибирского района. Малышей они нашли на территории своего старого дома на окраине села.
- Нашли их пару недель назад, слепыми, без мамы. Забрали себе, иначе погибли бы. Один совсем слабый был, выходили. Выкармливали молоком, сейчас кормим детской смесью, - рассказывали они.
Для диких котят искали ответственные руки, чтобы манулы затем не оказались на чёрном рынке. Теперь они оказались под надёжной защитой.
Манул — один из самых скрытных представителей кошачьих в России. Численность манула в России точно не известна, последний подсчёт был в 2009 году, отмечали в WWF. Животное занесено в Красную книгу. Этому виду угрожают браконьеры, он также часто страдает от степных пожаров.