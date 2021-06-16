В Бурятии найденным детёнышам манула нашли новый дом









Для диких котят искали ответственные руки, чтобы манулы затем не оказались на чёрном рынке. Теперь они оказались под надёжной защитой.



Манул — один из самых скрытных представителей кошачьих в России. Численность манула в России точно не известна, последний подсчёт был в 2009 году, отмечали в WWF. Животное занесено в Красную книгу. Этому виду угрожают браконьеры, он также часто страдает от степных пожаров.





